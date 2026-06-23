O Time Jundiaí BMX Racing teve mais um fim de semana de resultados expressivos na 4ª etapa do Campeonato Paulista da modalidade. A equipe conquistou pódios em diversas categorias e confirmou atletas entre os classificados para o Campeonato Brasileiro, que será disputado entre os dias 2 e 5 de julho, em Cuiabá (MT).

Entre os destaques da competição estiveram Andrey Toledo, campeão na categoria Boys 12 anos, e Sophia Bernardes, vencedora da Pré Bike. O time também garantiu medalhas de bronze com Fabiano Izzo, na Cruiser 50/54 anos, e Lucca Bernardes, na Boys 8 anos.

Outros bons resultados vieram com Cecília, quarta colocada na Girls 13/14 anos, Murilo Zamarco, quinto colocado na Boys 13 anos, e Gabriel Paes Leme, que terminou na sétima posição da Boys 11 anos. Luiz Neto também representou a equipe e participou das baterias classificatórias.