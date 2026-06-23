Dois atletas do Time Jundiaí/K’s representaram a cidade na Copa Regional Sudeste de Taekwondo, disputada no último fim de semana, em Guarapari (ES). Organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), a competição reuniu mais de 500 atletas e distribuiu vagas para o Grand Slam Nacional, seletiva que define a seleção brasileira da modalidade para a próxima temporada.
Sob o comando do grão-mestre Lucas Rebello, os jundiaienses competiram na categoria Kiorugui, modalidade de luta do taekwondo. A equipe entrou no torneio com os atletas Thiago Fradique e Caique Claudino em busca de bons resultados diante de alguns dos principais nomes da região Sudeste.
O principal destaque foi Thiago Fradique, que avançou até a decisão de sua categoria. Após uma campanha consistente ao longo da competição, o atleta ficou com a medalha de prata ao ser superado na final, garantindo lugar no pódio e somando pontos importantes para o ranking nacional.
Já Caique Claudino chegou às quartas de final, mas acabou sendo eliminado antes da disputa por medalhas. Apesar da derrota, o atleta teve participação destacada em uma competição considerada uma das mais importantes do calendário nacional da modalidade.
Além da busca por vagas no Grand Slam Nacional, a Copa Regional Sudeste também valeu pontos para o ranking brasileiro. O desempenho dos representantes do Time Jundiaí reforça o trabalho desenvolvido pela equipe e mantém a cidade em evidência nas competições de taekwondo.