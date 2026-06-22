O prefeito Gustavo Martinelli reuniu-se nesta segunda-feira (22) com vereadores, secretários municipais, técnicos da administração e representantes da Dae para apresentar os próximos passos relacionados ao decreto que suspendeu temporariamente a aprovação de novos empreendimentos no município. O prefeito reforçou que a medida não representa uma paralisação do desenvolvimento da cidade, mas sim um período necessário para que a Prefeitura possa revisar legislações, avaliar impactos urbanos e aperfeiçoar mecanismos de planejamento, garantindo que o crescimento de Jundiaí aconteça de forma responsável e sustentável.

Entre os principais temas abordados durante a reunião estiveram:

Ordenamento territorial: levantamento das demandas do município e início das discussões para a revisão do Plano Diretor, instrumento que orienta o desenvolvimento urbano de Jundiaí e estabelece diretrizes para o crescimento sustentável da cidade;

Contrapartidas urbanísticas para loteamentos: revisão da legislação vigente para ampliar a exigência de contrapartidas também aos loteamentos, fortalecendo a relação entre a expansão urbana e os investimentos necessários em infraestrutura e serviços públicos;

Habitação de Interesse Social (HIS): análise e revisão da legislação atual à luz de fundamentos técnicos e das manifestações do Ministério Público, buscando maior segurança jurídica e equilíbrio entre a política habitacional e o planejamento urbano.

Como encaminhamento da reunião, foi proposta a criação de um Grupo de Trabalho (GT) interinstitucional, reunindo representantes do Executivo, Legislativo, Dae, secretarias municipais e entidades ligadas ao setor da construção civil e habitação. O objetivo é promover uma discussão ampla e técnica sobre eventuais aperfeiçoamentos na legislação e nas políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento urbano.