As intervenções em praças têm mudado a rotina de muitos moradores e melhorado as opções de lazer em muitos bairros de Jundiaí. As ações contemplam melhorias em infraestrutura, acessibilidade, paisagismo, iluminação e novos equipamentos de lazer, proporcionando mais qualidade de vida para a população.
Praça Ayrton Senna recebe revitalização completa
Na Vila Guarani, a Praça Ayrton Senna está em fase final de revitalização. Os trabalhos incluem serviços de roçagem, poda de árvores, pintura geral, instalação de novos bancos e lixeiras, reforço da iluminação pública, reforma das calçadas, recuperação da quadra de areia, implantação de uma área pet e de uma academia ao ar livre.
O projeto prevê ainda ações de paisagismo com plantio de árvores e flores. Como forma de valorizar a identidade do espaço, também foram instalados pneus pintados com as cores da bandeira do Brasil. Outra ação será a grafitagem de um muro em homenagem ao piloto Ayrton Senna.
“O investimento em praças e áreas públicas é um investimento direto na qualidade de vida das pessoas. Estamos revitalizando espaços importantes em diversas regiões da cidade para que as famílias tenham locais seguros, bonitos e adequados para convivência, lazer e prática esportiva”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
Praça Luís Felipe Alves (Pivet) será entregue em julho
Na região do Jardim Pacaembu, a Praça Luís Felipe Alves (Pivet) será entregue à população no próximo mês de julho, totalmente revitalizada.
A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) realizou a reconstrução do calçamento, melhorias de acessibilidade, reforma e manutenção dos brinquedos de madeira, recuperação do contrapiso do quiosque e serviços de pintura. A praça também receberá uma academia ao ar livre para incentivar a prática de atividades físicas.
O espaço será uma homenagem a Luís Felipe Alves, conhecido como “Pivet”, torcedor do Paulista Futebol Clube que faleceu na tragédia de Brumadinho (MG), em janeiro de 2019.
Praça Parque dos Ipês entra na fase final do projeto paisagístico
Com área aproximada de 5 mil metros quadrados, a revitalização da Praça Parque dos Ipês, na região do Retiro, está em fase final. O projeto contempla melhorias urbanísticas e paisagísticas, com instalação de iluminação em LED, playground, mirante e acessibilidade completa. O espaço também contará com câmeras de monitoramento integradas à Guarda Municipal e vai receber ainda o novo Varejão Noturno.
Atualmente, os trabalhos estão concentrados na etapa final do paisagismo, com plantio de palmeiras e grama. Na sequência, serão instalados os equipamentos da academia ao ar livre e do playground, além da conclusão dos canteiros e áreas verdes.