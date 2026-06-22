As intervenções em praças têm mudado a rotina de muitos moradores e melhorado as opções de lazer em muitos bairros de Jundiaí. As ações contemplam melhorias em infraestrutura, acessibilidade, paisagismo, iluminação e novos equipamentos de lazer, proporcionando mais qualidade de vida para a população.

Praça Ayrton Senna recebe revitalização completa

Na Vila Guarani, a Praça Ayrton Senna está em fase final de revitalização. Os trabalhos incluem serviços de roçagem, poda de árvores, pintura geral, instalação de novos bancos e lixeiras, reforço da iluminação pública, reforma das calçadas, recuperação da quadra de areia, implantação de uma área pet e de uma academia ao ar livre.

O projeto prevê ainda ações de paisagismo com plantio de árvores e flores. Como forma de valorizar a identidade do espaço, também foram instalados pneus pintados com as cores da bandeira do Brasil. Outra ação será a grafitagem de um muro em homenagem ao piloto Ayrton Senna.