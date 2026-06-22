Em um estudo publicado na Revista Fitos, que avaliou o uso de plantas medicinais para fins odontológicos, constatou-se que 87,1% dos participantes afirmaram ter apresentado melhoras na saúde bucal. O presidente da Câmara Técnica de Fitoterapia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CRO-SP), Dr. Itamar Teixeira, explica que as ervas medicinais podem auxiliar na prevenção e no tratamento de diversas alterações bucais, contribuindo no controle da dor, inflamação, infecções e cicatrizes. “Na Odontologia, a fitoterapia busca integrar os conhecimentos científicos e os saberes populares, utilizando produtos de origem vegetal como complemento ao cuidado em saúde bucal, sempre de forma segura e orientada pelo cirurgião-dentista habilitado. Além disso, favorece um cuidado mais humanizado, culturalmente acolhedor e centrado na pessoa”, esclarece o cirurgião-dentista.

O especialista afirma que as ervas proporcionam benefícios, como ação anti-inflamatória, ação antimicrobiana e antifúngica, alívio da dor, melhora da saúde gengival e redução do mau hálito. De acordo com o profissional, com a utilização correta das ervas, é possível melhorar a qualidade de vida dos pacientes e promover um cuidado integral na saúde.

Ervas e suas indicações

O Dr. Itamar explica que as principais ervas utilizadas na saúde bucal são: camomila, malva, cravo-da-índia, hortelã, sálvia, babosa e romã. A camomila, por exemplo, é utilizada para inflamações, aftas e ação calmante. Já a romã, por sua vez, é utilizada em bochechos para inflamações e infecções leves.