24 de junho de 2026
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Saúde de Jundiaí tem obras de ampliação e construção

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Gestão municipal foca em investimentos na saúde municipal para ampliar assistência
Gestão municipal foca em investimentos na saúde municipal para ampliar assistência

Há em andamento, em diferentes regiões de Jundiaí, obras que vão ampliar e qualificar a rede municipal de saúde. O prefeito Gustavo Martinelli e o secretário municipal de Promoção da Saúde, Flávio Amorim, percorreram importantes frentes de trabalho para verificar o progresso das intervenções nas UBS Tamoio e Rio Acima, no Ambulatório Médico de Especialidades e Diagnósticos (Amed) e no Pronto Atendimento (PA) Vila Progresso.

Andamento

A UBS Tamoio passa por ampliação dos atuais 507,53 m² para 1.128 m² de área construída – um aumento de 122%, o que fará da unidade a maior de Jundiaí em área física, com capacidade de atendimento ampliada. Atualmente, a obra está com 49,7% de execução.

Já as obras do Amed e PA da Vila Progresso, outro importante projeto da saúde municipal, foram retomadas em dezembro de 2025 após um histórico de interrupções e rescisões contratuais ao longo dos últimos anos. A obra já alcançou 51,3% de execução e representa um importante avanço para a ampliação da assistência especializada, uma vez que o novo prédio também abrigará o Núcleo Integrado de Saúde (NIS).

A UBS Rio Acima é uma unidade classificada como Porte III e permitirá ampliar significativamente a capacidade de atendimento da Atenção Básica na região, beneficiando cerca de 20 mil moradores. Atualmente, os trabalhos atingiram 36,9% de execução.

Em um conjunto amplo de investimentos na infraestrutura da saúde municipal, também estão em andamento as construções das novas UBS Vila Maringá e Ivoturucaia, reivindicações antigas das comunidades locais e que atenderão a uma demanda crescente por serviços assistenciais.

Acompanhamento

“Estamos investindo na ampliação da rede de saúde em diferentes regiões da cidade para aproximar os serviços da população e fortalecer a Atenção Básica, que é a principal porta de entrada do sistema. Acompanhar essas obras de perto nos permite verificar a evolução dos trabalhos, cobrar resultados e garantir que esses equipamentos sejam entregues com qualidade para atender cada vez melhor os moradores”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

“São obras estratégicas, que ampliam a capacidade instalada da rede e preparam os serviços para responder às necessidades atuais e futuras da população. Além de novos espaços físicos, estamos estruturando ambientes mais adequados para acolher os usuários”, completou o secretário Flávio Amorim.

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