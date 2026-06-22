Há em andamento, em diferentes regiões de Jundiaí, obras que vão ampliar e qualificar a rede municipal de saúde. O prefeito Gustavo Martinelli e o secretário municipal de Promoção da Saúde, Flávio Amorim, percorreram importantes frentes de trabalho para verificar o progresso das intervenções nas UBS Tamoio e Rio Acima, no Ambulatório Médico de Especialidades e Diagnósticos (Amed) e no Pronto Atendimento (PA) Vila Progresso.

Andamento

A UBS Tamoio passa por ampliação dos atuais 507,53 m² para 1.128 m² de área construída – um aumento de 122%, o que fará da unidade a maior de Jundiaí em área física, com capacidade de atendimento ampliada. Atualmente, a obra está com 49,7% de execução.

Já as obras do Amed e PA da Vila Progresso, outro importante projeto da saúde municipal, foram retomadas em dezembro de 2025 após um histórico de interrupções e rescisões contratuais ao longo dos últimos anos. A obra já alcançou 51,3% de execução e representa um importante avanço para a ampliação da assistência especializada, uma vez que o novo prédio também abrigará o Núcleo Integrado de Saúde (NIS).