Há em andamento, em diferentes regiões de Jundiaí, obras que vão ampliar e qualificar a rede municipal de saúde. O prefeito Gustavo Martinelli e o secretário municipal de Promoção da Saúde, Flávio Amorim, percorreram importantes frentes de trabalho para verificar o progresso das intervenções nas UBS Tamoio e Rio Acima, no Ambulatório Médico de Especialidades e Diagnósticos (Amed) e no Pronto Atendimento (PA) Vila Progresso.
Andamento
A UBS Tamoio passa por ampliação dos atuais 507,53 m² para 1.128 m² de área construída – um aumento de 122%, o que fará da unidade a maior de Jundiaí em área física, com capacidade de atendimento ampliada. Atualmente, a obra está com 49,7% de execução.
Já as obras do Amed e PA da Vila Progresso, outro importante projeto da saúde municipal, foram retomadas em dezembro de 2025 após um histórico de interrupções e rescisões contratuais ao longo dos últimos anos. A obra já alcançou 51,3% de execução e representa um importante avanço para a ampliação da assistência especializada, uma vez que o novo prédio também abrigará o Núcleo Integrado de Saúde (NIS).
A UBS Rio Acima é uma unidade classificada como Porte III e permitirá ampliar significativamente a capacidade de atendimento da Atenção Básica na região, beneficiando cerca de 20 mil moradores. Atualmente, os trabalhos atingiram 36,9% de execução.
Em um conjunto amplo de investimentos na infraestrutura da saúde municipal, também estão em andamento as construções das novas UBS Vila Maringá e Ivoturucaia, reivindicações antigas das comunidades locais e que atenderão a uma demanda crescente por serviços assistenciais.
Acompanhamento
“Estamos investindo na ampliação da rede de saúde em diferentes regiões da cidade para aproximar os serviços da população e fortalecer a Atenção Básica, que é a principal porta de entrada do sistema. Acompanhar essas obras de perto nos permite verificar a evolução dos trabalhos, cobrar resultados e garantir que esses equipamentos sejam entregues com qualidade para atender cada vez melhor os moradores”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
“São obras estratégicas, que ampliam a capacidade instalada da rede e preparam os serviços para responder às necessidades atuais e futuras da população. Além de novos espaços físicos, estamos estruturando ambientes mais adequados para acolher os usuários”, completou o secretário Flávio Amorim.