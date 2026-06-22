Um motociclista morreu após se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (21), na Via Adalberto De La Fuente y Rodrigues, em Itupeva. O motorista do carro envolvido na colisão foi preso por homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante. As informações são da Polícia Militar.

De acordo com a PM, o condutor do automóvel relatou que seguia pela via quando percebeu a aproximação do motociclista. Segundo sua versão, ao suspeitar que estaria sendo perseguido, realizou uma manobra que acabou atingindo a motocicleta. Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e sofreu ferimentos graves.

O motorista afirmou que parou, mas passou a ser hostilizado por populares e outros motociclistas que presenciaram a ocorrência. Temendo agressões, ele se refugiou em um bar nas proximidades e permaneceu no local até a chegada da PM. Os policiais precisaram intervir para evitar que o estabelecimento fosse invadido e que o motorista fosse agredido pelos manifestantes.