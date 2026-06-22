Um motociclista morreu após se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (21), na Via Adalberto De La Fuente y Rodrigues, em Itupeva. O motorista do carro envolvido na colisão foi preso por homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante. As informações são da Polícia Militar.
De acordo com a PM, o condutor do automóvel relatou que seguia pela via quando percebeu a aproximação do motociclista. Segundo sua versão, ao suspeitar que estaria sendo perseguido, realizou uma manobra que acabou atingindo a motocicleta. Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e sofreu ferimentos graves.
O motorista afirmou que parou, mas passou a ser hostilizado por populares e outros motociclistas que presenciaram a ocorrência. Temendo agressões, ele se refugiou em um bar nas proximidades e permaneceu no local até a chegada da PM. Os policiais precisaram intervir para evitar que o estabelecimento fosse invadido e que o motorista fosse agredido pelos manifestantes.
Enquanto isso, equipes de resgate socorreram a vítima e a encaminharam ao hospital. Apesar dos esforços médicos, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.
O motorista foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.