O programa “Arquivo Musical”, apresentado e idealizado pelo radialista Tony Araújo, completa 30 anos, sendo 26 anos pela Rádio Difusora (810 AM). O aniversário do programa coincide também com os 80 anos da Difusora, na qual o programa permaneceu a maior parte de sua trajetória. “Fui muito bem recebido aqui pelo Dr. Tobias Muzaiel, então diretor e amigo nosso. Devo minha carreira a ele porque foi ele que me trouxe aqui para Jundiaí. Tenho saudade dele até hoje e ele tem minha eterna gratidão por acreditar no meu trabalho”, diz Tony.
Aos 54 anos, o locutor relembra com carinho a conexão que tem com a música, em especial com a Jovem Guarda. O programa “Arquivo Musical" estreou em 1996 em uma rádio comunitária de Várzea Paulista, sob a direção de Edson Azevedo. “Com uns treze anos, ganhei um LP do Roberto Carlos e me apaixonei. Comecei a colecionar todos os discos e, como sempre ouvi rádio, não tinha como ser outra coisa: virei radialista.”
O radialista passou também por Vinhedo, onde permaneceu mais alguns anos, mas desde que chegou à Difusora nunca saiu da emissora. Com o programa de música popular, inclusive com a interatividade com o público, Tony aproximava os cantores dos ouvintes.
Ao longo dos anos, diversos artistas passaram pelo programa, como Ângelo Máximo, Ricardo Braga, Nahin, Renato e seus Blue Caps, Wanderléa, Jerry Adriani e tantos outros. “O programa sempre produziu muitos eventos com os artistas, então comecei a trabalhar diretamente com eles. Foi gratificante ver todos aqueles artistas que eu admirava se tornarem meus amigos.”
Comemoração
Atualmente, assim como o próprio rádio, o programa mudou de formato e é veiculado pela internet, por meio da transmissão da Rádio Eternas Emoções, uma rádio on-line e, em comemoração aos 30 anos, Tony vai apresentar seu programa ao vivo da Festa do Morango de Jarinu. “Faz quinze anos que eu faço essa festa. O seu Luiz Mazieiro sempre fez questão de trazer artistas dessa época, algo que é muito difícil nessas festas grandes.”
Durante os quatro fins de semana da festa, que começa sábado (27), o programa Arquivo Musical será transmitido ao vivo, recebendo diversos artistas convidados, como Ângelo Máximo, Almir Rogério, João Viola e até um artista cover do Elvis Presley. “Vai entrar a abertura do programa, eu vou chamar os artistas e vai ter muita interação com o público, como se fosse um programa de auditório”, explica Tony.