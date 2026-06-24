O programa “Arquivo Musical”, apresentado e idealizado pelo radialista Tony Araújo, completa 30 anos, sendo 26 anos pela Rádio Difusora (810 AM). O aniversário do programa coincide também com os 80 anos da Difusora, na qual o programa permaneceu a maior parte de sua trajetória. “Fui muito bem recebido aqui pelo Dr. Tobias Muzaiel, então diretor e amigo nosso. Devo minha carreira a ele porque foi ele que me trouxe aqui para Jundiaí. Tenho saudade dele até hoje e ele tem minha eterna gratidão por acreditar no meu trabalho”, diz Tony.

Aos 54 anos, o locutor relembra com carinho a conexão que tem com a música, em especial com a Jovem Guarda. O programa “Arquivo Musical" estreou em 1996 em uma rádio comunitária de Várzea Paulista, sob a direção de Edson Azevedo. “Com uns treze anos, ganhei um LP do Roberto Carlos e me apaixonei. Comecei a colecionar todos os discos e, como sempre ouvi rádio, não tinha como ser outra coisa: virei radialista.”

O radialista passou também por Vinhedo, onde permaneceu mais alguns anos, mas desde que chegou à Difusora nunca saiu da emissora. Com o programa de música popular, inclusive com a interatividade com o público, Tony aproximava os cantores dos ouvintes.