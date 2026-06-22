Jundiaí teve uma chuva rápida no sábado à noite, mas o tempo logo voltou a ficar firme. No entanto, nesta semana, deve chover novamente na Terra da Uva, o que fará com que as temperaturas voltem a baixar. Nesta segunda (22), os termômetros não devem passar de 26°C, que pode ser a maior temperatura deste mês em Jundiaí.

Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a terça-feira (23) terá temperaturas entre 13°C e 21°C e chuva. Na quarta-feira (24) chove novamente e as temperaturas ficarão entre 11°C e 15°C. Já na quinta-feira (25), ainda há possibilidade de chuva isolada e os termômetros devem ficar ainda baixos, entre 11°C e 14°C. Para a sexta (26), o tempo deve voltar a ficar firme e temperaturas entre 12°C e 21°C.

Essas oscilações, com temperaturas que ameaçam subir e logo caem novamente devem perdurar entre o fim de junho e o início de julho, de acordo com o Climatempo. Na próxima semana, Jundiaí pode ter chuva novamente e, concomitantemente, a queda de temperatura.