Jundiaí conquista pelo terceiro ano consecutivo o selo ‘Município Amigo da Juventude, concedido pela Coordenadoria Estadual de Políticas para a Juventude, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.
O reconhecimento foi entregue ao município durante a 9ª edição do Conexidades 2026, realizada em Campos do Jordão. A iniciativa destaca municípios que desenvolvem ações efetivas para ampliar oportunidades, garantir direitos e fortalecer o protagonismo juvenil.
A assessora de Políticas Públicas para Juventude, Letícia Branco, que recebeu o certificado das mãos do secretário estadual da Justiça e Cidadania, Arthur Lima, e do coordenador estadual de Políticas para a Juventude, Juliano Borges, enfatiza que: “Jundiaí tem se destacado com iniciativas inovadoras e fortalecendo o compromisso com uma cidade inclusiva e preparada para as novas gerações, ampliando oportunidades e valorizando o protagonismo dos jovens no desenvolvimento do município”.
Na mesma cerimônia, a Câmara Municipal de Jundiaí recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o certificado Câmara Parceira da Juventude, reconhecimento concedido às iniciativas que promovem a participação dos jovens na vida pública, como o programa Parlamento Jovem. O presidente da Câmara, Edicarlos Vieira, recebeu a certificação em nome do Legislativo.
Resultados que transformam
O resultado confirma a referência do município em políticas públicas voltadas à juventude, além de ser fruto de um conjunto de ações realizadas de forma permanente para a população entre 15 e 29 anos, como:
Plano Municipal da Juventude 2024–2034
Instrumento estratégico construído de forma participativa com jovens, sociedade civil e poder público, com diretrizes e metas para a próxima década.
Ponto+Jovem
Lançado em 2026 na Fundação TVTEC, o espaço oferece cursos e oficinas em tecnologia, comunicação, cultura e desenvolvimento pessoal para ampliar a empregabilidade jovem.
Mês da Juventude
Iniciativa inédita com programação integrada nas áreas de cultura, qualificação profissional, esporte, saúde e participação cidadã, envolvendo diversas secretarias e parceiros.
Alteração da Lei Orgânica
Jundiaí passou a reconhecer expressamente o jovem como sujeito de direitos em sua Lei Orgânica, consolidando a temática como política de Estado.