Jundiaí conquista pelo terceiro ano consecutivo o selo ‘Município Amigo da Juventude, concedido pela Coordenadoria Estadual de Políticas para a Juventude, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.

O reconhecimento foi entregue ao município durante a 9ª edição do Conexidades 2026, realizada em Campos do Jordão. A iniciativa destaca municípios que desenvolvem ações efetivas para ampliar oportunidades, garantir direitos e fortalecer o protagonismo juvenil.

A assessora de Políticas Públicas para Juventude, Letícia Branco, que recebeu o certificado das mãos do secretário estadual da Justiça e Cidadania, Arthur Lima, e do coordenador estadual de Políticas para a Juventude, Juliano Borges, enfatiza que: “Jundiaí tem se destacado com iniciativas inovadoras e fortalecendo o compromisso com uma cidade inclusiva e preparada para as novas gerações, ampliando oportunidades e valorizando o protagonismo dos jovens no desenvolvimento do município”.