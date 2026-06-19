O escultor jundiaiense Fabio Ferrão foi premiado no ‘XVI Salão Internacional de Artes Visuais Sinap/Aiap/Unesco’, realizado em São Paulo. O artista conquistou o 2º lugar na categoria ‘Escultura’ durante a cerimônia de premiação realizada no dia 12 de junho.
Engenheiro formado pela Escola Politécnica da USP e médico graduado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, Fabio Ferrão dedica-se à arte da escultura por paixão desde 2022. Na 16ª edição do salão, Ferrão expõe duas esculturas confeccionadas em peroba vermelha, madeira nobre que valoriza ainda mais o trabalho artístico apresentado ao público.
A mostra reúne obras de artistas de diversos países e conta com a participação de nomes consagrados das artes visuais brasileiras, como Márcio Schiaz e Antonietta Tordino. O reconhecimento obtido por Fabio Ferrão reforça o destaque da produção artística de Jundiaí em um cenário internacional.
Foto: Divulgação - Escultura em peroba vermelha retrata 'O Elefante'
A exposição permanece em cartaz no Centro Cultural Olido, localizado na avenida São João, 473, no Centro Histórico de São Paulo, até o dia 30 de junho.
Serviço
XVI Salão Internacional de Artes Visuais Sinap/Aiap/Unesco
Data: de terça a sexta-feira, das 10h às 21h; aos sábados, das 13h às 21h; e aos domingos, das 13h às 20h
Local: Centro Cultural Olido
Endereço: Avenida São João, 473, no Centro Histórico de São Paulo
Entrada gratuita!