Com cerca de 4,5 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) com mais de 60 anos registrados e a construção do Plano Municipal da Pessoa Idosa em andamento, Jundiaí acompanha uma transformação observada em todo o país, o crescimento da participação da população idosa no mercado de trabalho e no empreendedorismo.

A tendência é refletida nos dados nacionais. Levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), mostra que um em cada quatro brasileiros com 60 anos ou mais está trabalhando. A taxa de ocupação da chamada Geração Prateada chegou a 25% em 2025, o maior percentual registrado entre 2016 e 2025.

O número de pessoas com 60 anos ou mais ocupadas passou de 5,7 milhões para 8,7 milhões em uma década, crescimento de 53%. O avanço ocorreu em ritmo superior ao da própria população idosa, que aumentou 37% no mesmo período. Apesar da expansão, a pesquisa também revela desafios. Mais da metade dos trabalhadores com 60 anos ou mais atua na informalidade, sem carteira assinada ou vínculo formal de trabalho. O percentual chega a 53%, acima da média nacional.