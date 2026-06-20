21 de junho de 2026
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ENVELHECIMENTO

Geração prateada amplia participação no mercado de trabalho

Por Djulia Lopes | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Cada vez mais brasileiros com 60 anos ou mais permanecem ativos no mercado de trabalho
Cada vez mais brasileiros com 60 anos ou mais permanecem ativos no mercado de trabalho

Com cerca de 4,5 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) com mais de 60 anos registrados e a construção do Plano Municipal da Pessoa Idosa em andamento, Jundiaí acompanha uma transformação observada em todo o país, o crescimento da participação da população idosa no mercado de trabalho e no empreendedorismo.

A tendência é refletida nos dados nacionais. Levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), mostra que um em cada quatro brasileiros com 60 anos ou mais está trabalhando. A taxa de ocupação da chamada Geração Prateada chegou a 25% em 2025, o maior percentual registrado entre 2016 e 2025.

O número de pessoas com 60 anos ou mais ocupadas passou de 5,7 milhões para 8,7 milhões em uma década, crescimento de 53%. O avanço ocorreu em ritmo superior ao da própria população idosa, que aumentou 37% no mesmo período. Apesar da expansão, a pesquisa também revela desafios. Mais da metade dos trabalhadores com 60 anos ou mais atua na informalidade, sem carteira assinada ou vínculo formal de trabalho. O percentual chega a 53%, acima da média nacional.

A realidade retratada pelos números faz parte da rotina da aposentada Ana Alves, de 68 anos. Mesmo após a aposentadoria, ela continua trabalhando como babá para complementar a renda. Morando de aluguel, Ana afirma que o benefício previdenciário não é suficiente para cobrir todas as despesas do mês. “Eu trabalho porque preciso mesmo. A aposentadoria ajuda, mas é só um salário mínimo. Tem aluguel, contas e outras despesas. A gente tem que trabalhar”, conta.

Atualmente, Ana é responsável pelos cuidados de uma criança de pouco mais de um ano. Além da necessidade financeira, ela diz que encontra satisfação no trabalho. “Eu gosto de trabalhar. Sempre trabalhei e gosto do que faço”, afirma.

Além da permanência no mercado de trabalho, muitos idosos têm encontrado no empreendedorismo uma alternativa para complementar a renda e manter a autonomia. Dados do Sebrae-SP, com base no Portal do Empreendedor, mostram que a Região Metropolitana de Jundiaí contabilizava, até 13 de junho de 2026, 7.559 Microempreendedores Individuais (MEIs) com mais de 60 anos.

Desse total, 6.212 empreendedores tinham entre 61 e 70 anos e outros 1.347 possuíam mais de 70 anos. Jundiaí concentra a maior quantidade de empreendedores seniores da região, com 3.677 MEIs na faixa de 61 a 70 anos e outros 884 acima dos 70 anos. Os números acompanham uma tendência nacional. Segundo o Data Sebrae, o Brasil registrou 4,3 milhões de empreendedores com 60 anos ou mais em 2024, o maior número da série histórica e um crescimento superior a 50% nos últimos 12 anos.

O crescimento da população idosa e sua presença cada vez maior em diferentes espaços da vida econômica e social têm levado os municípios a repensarem políticas públicas voltadas ao envelhecimento. Em Jundiaí, a Prefeitura está desenvolvendo o Plano Municipal da Pessoa Idosa, documento que deverá orientar ações e investimentos voltados à promoção da qualidade de vida, autonomia e participação social da população com 60 anos ou mais.

Como parte da construção do plano, representantes de diferentes secretarias municipais vêm participando de encontros para discutir dados, identificar demandas e propor estratégias para enfrentar os desafios relacionados ao envelhecimento da população. O município pretende ouvir diretamente a população por meio de grupos focais que serão realizados em diferentes regiões da cidade.

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