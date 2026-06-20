Com cerca de 4,5 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) com mais de 60 anos registrados e a construção do Plano Municipal da Pessoa Idosa em andamento, Jundiaí acompanha uma transformação observada em todo o país, o crescimento da participação da população idosa no mercado de trabalho e no empreendedorismo.
A tendência é refletida nos dados nacionais. Levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), mostra que um em cada quatro brasileiros com 60 anos ou mais está trabalhando. A taxa de ocupação da chamada Geração Prateada chegou a 25% em 2025, o maior percentual registrado entre 2016 e 2025.
O número de pessoas com 60 anos ou mais ocupadas passou de 5,7 milhões para 8,7 milhões em uma década, crescimento de 53%. O avanço ocorreu em ritmo superior ao da própria população idosa, que aumentou 37% no mesmo período. Apesar da expansão, a pesquisa também revela desafios. Mais da metade dos trabalhadores com 60 anos ou mais atua na informalidade, sem carteira assinada ou vínculo formal de trabalho. O percentual chega a 53%, acima da média nacional.
A realidade retratada pelos números faz parte da rotina da aposentada Ana Alves, de 68 anos. Mesmo após a aposentadoria, ela continua trabalhando como babá para complementar a renda. Morando de aluguel, Ana afirma que o benefício previdenciário não é suficiente para cobrir todas as despesas do mês. “Eu trabalho porque preciso mesmo. A aposentadoria ajuda, mas é só um salário mínimo. Tem aluguel, contas e outras despesas. A gente tem que trabalhar”, conta.
Atualmente, Ana é responsável pelos cuidados de uma criança de pouco mais de um ano. Além da necessidade financeira, ela diz que encontra satisfação no trabalho. “Eu gosto de trabalhar. Sempre trabalhei e gosto do que faço”, afirma.
Além da permanência no mercado de trabalho, muitos idosos têm encontrado no empreendedorismo uma alternativa para complementar a renda e manter a autonomia. Dados do Sebrae-SP, com base no Portal do Empreendedor, mostram que a Região Metropolitana de Jundiaí contabilizava, até 13 de junho de 2026, 7.559 Microempreendedores Individuais (MEIs) com mais de 60 anos.
Desse total, 6.212 empreendedores tinham entre 61 e 70 anos e outros 1.347 possuíam mais de 70 anos. Jundiaí concentra a maior quantidade de empreendedores seniores da região, com 3.677 MEIs na faixa de 61 a 70 anos e outros 884 acima dos 70 anos. Os números acompanham uma tendência nacional. Segundo o Data Sebrae, o Brasil registrou 4,3 milhões de empreendedores com 60 anos ou mais em 2024, o maior número da série histórica e um crescimento superior a 50% nos últimos 12 anos.
O crescimento da população idosa e sua presença cada vez maior em diferentes espaços da vida econômica e social têm levado os municípios a repensarem políticas públicas voltadas ao envelhecimento. Em Jundiaí, a Prefeitura está desenvolvendo o Plano Municipal da Pessoa Idosa, documento que deverá orientar ações e investimentos voltados à promoção da qualidade de vida, autonomia e participação social da população com 60 anos ou mais.
Como parte da construção do plano, representantes de diferentes secretarias municipais vêm participando de encontros para discutir dados, identificar demandas e propor estratégias para enfrentar os desafios relacionados ao envelhecimento da população. O município pretende ouvir diretamente a população por meio de grupos focais que serão realizados em diferentes regiões da cidade.