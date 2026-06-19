Jundiaí é um dos 47 municípios paulistas que passam a operar a ‘Trilha de Proteção Social do SuperAção SP’, programa do Governo do Estado de São Paulo que reúne diferentes políticas públicas para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social é responsável por desenvolver as ações do programa que começou a ser implantado em Jundiaí em fevereiro deste ano e conta com as duas trilhas de atendimento, devendo alcançar 633 famílias no município.

O programa atua por meio de duas frentes: a Trilha de Superação da Pobreza, focada na qualificação profissional e inclusão no mercado de trabalho, e a Trilha de Proteção Social, destinada às famílias que enfrentam barreiras mais complexas e que, neste momento, necessitam de acompanhamento socioassistencial prioritário.