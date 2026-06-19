Jundiaí é um dos 47 municípios paulistas que passam a operar a ‘Trilha de Proteção Social do SuperAção SP’, programa do Governo do Estado de São Paulo que reúne diferentes políticas públicas para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social.
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social é responsável por desenvolver as ações do programa que começou a ser implantado em Jundiaí em fevereiro deste ano e conta com as duas trilhas de atendimento, devendo alcançar 633 famílias no município.
O programa atua por meio de duas frentes: a Trilha de Superação da Pobreza, focada na qualificação profissional e inclusão no mercado de trabalho, e a Trilha de Proteção Social, destinada às famílias que enfrentam barreiras mais complexas e que, neste momento, necessitam de acompanhamento socioassistencial prioritário.
Esta nova etapa de Proteção Social prevê o atendimento de 476 famílias no município. A Trilha de Proteção Social tem como público famílias com renda per capita de até R$ 218 mensais que vivenciam situações de extrema vulnerabilidade, como ausência de adultos em idade ativa no núcleo familiar, dedicação integral ao cuidado de terceiros, situação de rua ou não recebimento do Bolsa Família por entraves operacionais, mesmo sendo elegíveis, ou outras condições que dificultam a geração de renda.
As famílias atendidas recebem acompanhamento prioritário nos serviços socioassistenciais e com um auxílio mensal de R$ 156,19 por integrante, pelo período de 12 a 24 meses, condicionado à verificação de insegurança alimentar grave. Nos próximos meses, o município receberá do Governo do Estado uma listagem de famílias previamente identificadas a partir do Cadastro Único (CadÚnico) e de informações da vigilância socioassistencial. As equipes da Secretaria irão realizar a análise e validação desses dados para definição do público a ser acompanhado.
Após essa etapa, quem passa a efetuar a busca ativa das famílias em seus territórios são os Centros de Referência de Assistência Social (Cras). O trabalho inclui o contato direto com os moradores, a inserção das famílias no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e o acompanhamento continuado, com foco no fortalecimento de vínculos, acesso a direitos e superação das situações de vulnerabilidade identificadas.
Famílias que se enquadram nos critérios podem também procurar diretamente o Cras de sua região.