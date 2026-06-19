O Sesc Jundiaí recebe neste sábado (20) a cantora e compositora Bruna Black para o show ‘Fulorá’, título do seu primeiro álbum inspirado em Luiz Gonzaga. Lançado em 2025, o trabalho marca uma nova fase na trajetória de Bruna Black, com canções autorais que unem ritmos tradicionais nordestinos e influências da música negra, conectando ancestralidade e contemporaneidade.

As 13 composições abordam diferentes fases e afetos que atravessam sua trajetória, da maternidade às relações amorosas, da vivência em São Paulo às referências espirituais e culturais.

O show acontece no teatro do Sesc Jundiaí, às 19h. Os ingressos já estão à venda no site, aplicativo Credencial Sesc SP e nas bilheterias do Sesc.