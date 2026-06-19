O programa Castra+ São Paulo castrou e microchipou 1005 animais, sendo 577 gatos e 428 cães, durante sete dias de atendimentos realizados em Jundiaí. O resultado é expressivo para a causa animal e garante mais qualidade de vida para os animais.

A iniciativa estadual reforça as ações de bem-estar animal desenvolvidas no município, ampliando o acesso da população à castração gratuita e contribuindo para o controle populacional de cães e gatos.

Durante o período, a unidade móvel do programa, equipada como um centro cirúrgico, realizou os procedimentos de forma gratuita para tutores previamente cadastrados no estacionamento do Paço Municipal. Além da castração, a microchipagem é uma importante ferramenta para identificação e segurança dos pets.