455 pessoas já foram atendidas em Jundiaí por equipes que integram a Operação Noites Frias, uma iniciativa desenvolvida pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para atender pessoas em situação de vulnerabilidade durante os dias frios de outono e inverno.

Iniciada há três semanas, a Operação mobiliza uma estrutura reforçada de atendimento no município. De acordo com o balanço da Secretaria, 292 pessoas compareceram aos pernoites agendados realizados no Centro Pop e na Casa de Passagem. Além disso, foram realizados 31 recâmbios, serviço destinado a pessoas que manifestam o desejo de retornar à cidade ou ao estado de origem para restabelecer vínculos familiares ou acessar a rede de atendimento local.

Um dos pilares da operação é a atuação do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas). A estrutura foi ampliada estrategicamente para os meses de inverno e atua de forma itinerante e contínua nas diversas regiões do município.