455 pessoas já foram atendidas em Jundiaí por equipes que integram a Operação Noites Frias, uma iniciativa desenvolvida pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para atender pessoas em situação de vulnerabilidade durante os dias frios de outono e inverno.
Iniciada há três semanas, a Operação mobiliza uma estrutura reforçada de atendimento no município. De acordo com o balanço da Secretaria, 292 pessoas compareceram aos pernoites agendados realizados no Centro Pop e na Casa de Passagem. Além disso, foram realizados 31 recâmbios, serviço destinado a pessoas que manifestam o desejo de retornar à cidade ou ao estado de origem para restabelecer vínculos familiares ou acessar a rede de atendimento local.
Um dos pilares da operação é a atuação do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas). A estrutura foi ampliada estrategicamente para os meses de inverno e atua de forma itinerante e contínua nas diversas regiões do município.
Como o acolhimento não é compulsório, as equipes gerenciam diariamente o desafio técnico da recusa de atendimento. Nesses cenários, o protocolo prevê o monitoramento preventivo, o fortalecimento de vínculos com os usuários e o fornecimento de itens como cobertores, luvas e mantas térmicas como medida de proteção diante das baixas temperaturas.
Para a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Aparecida Mosca, o principal indicador da operação não está apenas no número de acolhimentos. “Quando falamos da Operação Noites Frias, estamos falando de planejamento, monitoramento e presença permanente das equipes nos territórios. O objetivo é garantir que a rede esteja preparada para atender quem busca apoio, com estrutura, vagas disponíveis e atendimento qualificado. O frio aumenta a vulnerabilidade das pessoas que estão nas ruas, e nossa responsabilidade é assegurar que os serviços estejam acessíveis e funcionando de forma integrada durante todo o período de inverno”, destaca.
Previsão meteorológica e monitoramento integrado
De acordo com o monitoramento da Defesa Civil de Jundiaí, o comportamento climático para o período não indica alertas de frio extremo contínuo. A previsão aponta que, até o final de julho, as temperaturas devem permanecer amenas, com tardes confortáveis.
Já a partir da segunda quinzena de agosto, a influência do fenômeno El Niño deve favorecer a passagem de frentes frias pontuais e aumentar o regime de chuvas na região. A equipe técnica da Secretaria reforça que, mesmo diante de eventuais quedas acentuadas de temperatura, que devem ocorrer de forma cíclica e isolada, a rede está plenamente organizada para absorver as demandas sazonais.
A Operação Noites Frias conta com o suporte integrado da Guarda Municipal e da Defesa Civil.
Canais de Atendimento
A população pode colaborar de forma ativa com o monitoramento municipal, acionando as equipes de abordagem ao identificar pessoas em situação de rua. O canal de atendimento do Seas funciona via WhatsApp, pelo número (11) 98531-0146, com operação disponível 24 horas por dia.