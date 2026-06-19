Nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho acontece a Festa Julina de Jundiaí 2026, uma das maiores celebrações do inverno no interior de São Paulo. O evento promete transformar o Parque da Uva em um grande palco de música, cultura, gastronomia e entretenimento.

A expectativa é de que a festa reúna milhares de visitantes. Além dos shows nacionais, o público encontrará uma estrutura completa com praça de alimentação, parque de diversões, espaço kids, atrações culturais e áreas de convivência para todas as idades.

Programação

Serão quatro noites de shows, com alguns dos artistas mais ouvidos do país e diferentes estilos que vão do sertanejo ao pagode, passando pelo forró e piseiro. Nos dia 18 se apresentam Gustavo Mioto e Turma do Pagode; já no dia 19 é a vez de Natanzinho Lima; dia 25 sobem ao palco Ana Castela e Filho do Piseiro; e para encerrar a festa no dia 26 o grupo Menos é Mais.

Atrações