Nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho acontece a Festa Julina de Jundiaí 2026, uma das maiores celebrações do inverno no interior de São Paulo. O evento promete transformar o Parque da Uva em um grande palco de música, cultura, gastronomia e entretenimento.
A expectativa é de que a festa reúna milhares de visitantes. Além dos shows nacionais, o público encontrará uma estrutura completa com praça de alimentação, parque de diversões, espaço kids, atrações culturais e áreas de convivência para todas as idades.
Programação
Serão quatro noites de shows, com alguns dos artistas mais ouvidos do país e diferentes estilos que vão do sertanejo ao pagode, passando pelo forró e piseiro. Nos dia 18 se apresentam Gustavo Mioto e Turma do Pagode; já no dia 19 é a vez de Natanzinho Lima; dia 25 sobem ao palco Ana Castela e Filho do Piseiro; e para encerrar a festa no dia 26 o grupo Menos é Mais.
Atrações
Lém dos shows, o público terá uma experiência completa com lazer, cultura e diversão. Entre as opções estão: gastronomia típica com diversas opções de comidas e bebidas; parque de diversões para crianças e adultos; espaço kids; atrações culturais; áreas de convivência para famílias e grupos de amigos; e experiências exclusivas nos setores premium da arena.
A organização preparou diferentes modalidades de acesso para atender quem busca desde uma experiência mais econômica até opções premium com maior conforto e exclusividade. Arena, área vip, camarotes vip, avulso, corporativo e open bar também estão na lista.
Ingressos à venda
Os ingressos para todos os dias da Festa Julina de Jundiaí 2026 já podem ser adquiridos antecipadamente pelo site oficial de vendas (CLICA AQUI).
Serviço
Festa Julina de Jundiaí 2026
Datas: 18, 19, 25 e 26 de julho
Local: Parque da Uva – Avenida Jundiaí, s/n – Jundiaí/SP
Abertura dos portões: 12h
Início dos shows: 20h
Ingressos: CLICA AQUI