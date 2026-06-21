No começo deste mês, uma jovem de 16 anos desapareceu durante um passeio com uma amiga no Centro de Jundiaí. Segundo a investigação e a própria mãe da jovem, ela teria fugido para Piracicaba para morar com a namorada, de 32 anos, relação que não tinha a aprovação dos pais.

Apesar de o relacionamento entre a jovem e a mulher de 32 anos não ser considerado crime perante a lei brasileira, o acontecimento gerou debates sobre a importância do diálogo aberto entre pais e filhos, principalmente sobre namoro ainda na adolescência.

Do ponto de vista penal, o advogado criminalista Daniel Bertelli explica que, apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente definir como adolescente a pessoa entre os 12 e 18 anos, o Código Penal entende que, após os 14 anos, o consentimento passa a ser analisado em conjunto para permitir ou não os relacionamentos.