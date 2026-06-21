No começo deste mês, uma jovem de 16 anos desapareceu durante um passeio com uma amiga no Centro de Jundiaí. Segundo a investigação e a própria mãe da jovem, ela teria fugido para Piracicaba para morar com a namorada, de 32 anos, relação que não tinha a aprovação dos pais.
Apesar de o relacionamento entre a jovem e a mulher de 32 anos não ser considerado crime perante a lei brasileira, o acontecimento gerou debates sobre a importância do diálogo aberto entre pais e filhos, principalmente sobre namoro ainda na adolescência.
Do ponto de vista penal, o advogado criminalista Daniel Bertelli explica que, apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente definir como adolescente a pessoa entre os 12 e 18 anos, o Código Penal entende que, após os 14 anos, o consentimento passa a ser analisado em conjunto para permitir ou não os relacionamentos.
Segundo ele, “em uma relação entre um adolescente maior de 14 anos e uma pessoa maior de 18, analisam-se as mesmas balizas protetoras das relações entre dois adultos, como ausência de violência e coação bem como a validade do consentimento pleno”.
Para os adolescentes, controle excessivo sobre redes sociais e amizades, humilhações, chantagens e ameaças, isolamento do convívio social e familiar e pressão para práticas sexuais não desejadas são alguns dos comportamentos abusivos que podem ser enquadrados em práticas criminosas.
O diálogo
Por isso, o diálogo entre pais e filhos é fundamental para garantir que os jovens tomem as melhores decisões e não coloquem em risco sua integridade física e psicológica, já que o surgimento de interesses amorosos é inevitável.
A psicóloga clínica especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental Victoria Castrucci ressalta que a adolescência marca um processo de mudança de centralidade. “Onde antes estavam os pais e responsáveis, agora estão os amigos e os pares. A busca pela validação e pela identificação se intensifica, levando os adolescentes a procurar incansavelmente por correspondência. Além disso, a puberdade e as mudanças hormonais tornam o namoro essencial no processo de autodescoberta.”
A psicóloga Victoria Castrucci destaca o diálogo e a construção de vínculos para orientar os jovens
Entretanto, esse movimento de aproximação por parte dos pais não é sempre simples. Para a especialista, a resistência pode ser resultado de falta de acolhimento ou ausência de comunicação, em um evento específico no passado ou desde a infância. “Construir um vínculo requer esforço e intencionalidade, mas é possível recuperar esse vínculo por meio de uma aproximação genuína: compreender os interesses e perguntar sobre amigos, sonhos e projetos, o que demonstra desejo real de conhecer e fazer parte da sua realidade.”
O importante, para Victoria, é que os pais levem em consideração a maturidade e o desenvolvimento cognitivo dos adolescentes quando eles trouxerem alguma situação, por mais simples que seja. Com esse canal de comunicação aberto, os adolescentes se tornam mais receptivos às opiniões, preocupações e conselhos dos pais.
Giuliane Omissono tem 50 anos e é mãe em tempo integral de uma menina de 17 anos e de um menino de 14 anos. Segundo ela, a filha já namora há dois anos e a fase é um misto de emoções. “É uma mistura de orgulho, preocupação e aquele desejo de instalar um GPS nela. Fico feliz em vê-la amadurecendo, criando suas próprias experiências e descobrindo o que quer para a vida, mas sempre existe aquela pontinha de preocupação com as escolhas e situações que ela pode enfrentar.”
Para Giuliane Omissono, manter um ambiente de confiança é essencial
Assim como a psicóloga, Giuliane entende que o diálogo é fundamental e procura sempre construir um ambiente de confiança. “Prefiro que ela me veja como um porto seguro e não como uma interrogadora profissional. Procuro abordar esses assuntos em momentos leves e descontraídos do dia a dia, sem hora marcada para não entrar em ‘modo fuga’. Tento estar sempre presente, ouvir sem interromper, respeitar seus sentimentos e mostrar que ela pode contar comigo tanto para comemorar as coisas boas quanto para enfrentar as difíceis.”
Além disso, Giuliane aproveita situações do cotidiano, exemplos das redes sociais ou histórias que escuta para conversar sobre sinais de alerta para relacionamentos abusivos, bem como garantir que a filha se previna de uma gravidez precoce.
Já com o filho, ela admite que, por um tempo, acreditou que “meninos já nascem sabendo e não precisam de tanta proteção e direcionamento”, mas está tentando dar início a essas conversas. “A abordagem foi um pouco diferente da que tive com a irmã, então procuro conversar de maneira direta. No fim, tento fazer com que os dois entendam que um relacionamento saudável começa pelo respeito ao outro e a si mesmo e que ‘não’ é ‘não’.”
Necessidade de limites
Por mais aberto que seja o diálogo, os jovens ainda precisam de limites, algo que eles podem não receber muito bem. Para a psicóloga Victoria, a família é o primeiro recorte de sociedade que a criança ou o adolescente vai experienciar, o que traz uma perspectiva mais concreta sobre a importância de limites e regras. Se os pais não ensinarem, a vida adulta irá.
Victoria entende que os limites são para proteger os jovens daquilo que ainda não conseguem reconhecer como ameaça ou risco. A tendência, porém, é que uma boa comunicação sobre os motivos e os combinados propostos diminua a resistência.
Namoro online
Outra preocupação dos pais tem sido as redes sociais, que se tornaram um campo fértil para relacionamentos entre adolescentes. Segundo Victoria, o ambiente digital facilitou o acesso ao prazer momentâneo, o que leva os jovens a compreenderem as relações sociais de forma mais superficial e ilusória. “Construir relacionamentos é trabalhoso e requer esforço, mas poucos adolescentes conseguem perceber essa necessidade. Os vínculos são rapidamente iniciados, mas em pouco tempo e por qualquer motivo, logo se desfazem.”
De acordo com ela, “o que antes exigia uma conversa difícil, hoje se resolve com o silêncio de uma tela. Não há desconforto, não há confronto, não há encerramento real. O que essa prática ignora, no entanto, é que do outro lado há uma pessoa que investiu afeto, tempo e expectativa”.
Para Giuliane, o segredo é sempre conversar muito com os filhos. “Hoje os relacionamentos também acontecem no ambiente digital, e isso traz preocupações, principalmente com exposição excessiva, compartilhamento de imagens e tudo o que circula na internet. Às vezes, repito tanto as mesmas coisas que minha filha pergunta se não confio nela; sempre respondo que nela eu confio, o problema é que o mundo não vem com certificado de garantia.”
Além disso, a internet também criou novas preocupações quanto a relacionamentos abusivos e comportamentos criminosos, que chegam aos jovens com mais facilidade. O advogado Daniel destaca alguns dos crimes mencionados pelo Código Penal, como o de perseguição (Stalking), a intimidação sistemática virtual (Cyberbullying) e a Violência Psicológica; esta última só pode ter como vítima mulheres.
Além disso, é preciso atenção ao compartilhamento de fotos íntimas que, mesmo com consentimento, é considerado produção e distribuição de pornografia infantil.
Daniel ainda orienta que o principal meio de proteção é a Polícia Civil, especialmente Delegacias de Proteção à Criança e Adolescente e Delegacias da Mulher. Na ausência de delegacias especializadas na cidade, a pessoa pode procurar a Delegacia do Município.
Outro caminho é procurar o Ministério Público ou o Conselho Tutelar. Para denúncias, há o Disque-Denúncia (181), a Central de Atendimento à Mulher (180) e o Disque 100, canal dedicado aos descumprimentos de direitos humanos.