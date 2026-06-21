O mercado brasileiro vive uma expansão da frota de veículos elétricos desde 2023 e em Jundiaí não é diferente. Motivados principalmente pelo custo-benefício, consumidores têm procurado este tipo de veículo de acordo com suas necessidades. Em janeiro de 2022, Jundiaí tinha apenas 288 veículos elétricos e híbridos. Agora, tem 3.812, de acordo com o Detran-SP. E o crescimento continua acelerado.
Para quem carrega em casa, o custo não chega a R$ 1 por kWh. Como exemplo, um dos veículos elétricos mais populares, o Dolphin Mini, da BYD, faz 12 km/kWh. Considerando R$ 1,20 por kWh, com consumo majoritariamente residencial, mas recargas esporádicas em eletroposto, o veículo gastaria cerca de R$ 1 mil por ano se rodasse 10 mil quilômetros no período. Se a recarga acontece com energia solar, o custo é zerado, embora haja o gasto com a instalação dos painéis e sistema.
Neste cenário, aumenta o número de eletropostos. No início deste ano, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), a região contabilizava 75 estruturas do tipo, quase 70% delas em Jundiaí. Na cidade, segundo o site carregados.com.br, os preços de recarga variam de R$ 1,60 a R$ 4 o kWh.
A demanda por fontes de geração de energia elétrica que possam atender o consumo maior também aumenta. O caminho mais adotado é a geração fotovoltaica. E este tipo de geração tem tido expansão. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 2025 foi o ano com mais conexões novas do tipo em Jundiaí, foram 1.508. 2022 havia tido 1.473, segundo ano com mais registros. Em 2023 foram 1.038 conexões novas na cidade e 1.297 em 2024.
Considerando o mesmo consumo, mas em combustível, um veículo que faça até 12 km/l com etanol, como o Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo, com o preço médio de R$ 4,04 no litro do etanol em Jundiaí, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), gastaria R$ 3.366 pelos mesmos 10 mil quilômetros.
Cuidados necessários
Eletrotécnico, Euclides Gonçalves de Souza é especialista na instalação de wallbox, carregador residencial de veículos elétricos. Ele diz que a instalação do equipamento, seguindo todas as normas, custa em média R$ 2,5 mil reais, mas o que mais interfere no valor é a distância entre o wallbox e a ligação de energia da residência.
Já sobre o consumo, o eletricista diz que é o mesmo se houver uso do wallbox ou de carregador portátil, conectado à tomada. “Se o carro precisa de 40 kWh para completar a carga, ele vai puxar esses mesmos 40 kWh, tanto da tomada comum quanto da wallbox. A diferença será o tempo pra isso acontecer.” Mais detalhes podem ser consultados na calculadora que Euclides criou: kae.tec.br/simulador-wallbox-carro-eletrico/
E, apesar de haver a possibilidade do uso de carregador conectado à tomada, sem instalação de wallbox, isso não é recomendado. “Wallbox é o carregador que chamamos de modo 3, é aquele que fica fixo na parede e é o mais recomendado. O compacto foi feito para emergências, ele é o modo 2, não deve ser usado no dia a dia. Apesar do carregador portátil ter uma potência menor, não é em qualquer tomada que pode ser ligado”, alerta.
Já o custo de energia é substancialmente menor que o de combustíveis que geram queima. “O aumento na conta de luz depende da quilometragem percorrida. Considerando um motorista que roda, em média, 40 km por dia, ou cerca de 1.200 km por mês, o veículo consumirá aproximadamente 180 kWh mensais. Em Jundiaí, considerando a tarifa residencial da CPFL Piratininga, isso representa um aumento de aproximadamente R$ 150 a R$ 180 na conta de energia”, explica.
Mas há cautelas relacionadas às instalações elétricas em uma residência. “É preciso criar um circuito elétrico totalmente novo e exclusivo que vai direto do quadro de energia (ou do padrão da concessionária) até o carregador. A instalação segue as normas técnicas da ABNT, principalmente a NBR 5410 e a NBR 17019, que definem como deve ser feita uma instalação segura para carregadores de veículos elétricos.”
“O wallbox é uma carga elevada, que permanece ligada por várias horas. Se a instalação elétrica foi dimensionada para isso, o morador pode utilizar os demais equipamentos normalmente. Caso contrário, pode ser necessário fazer adequações na instalação ou evitar o uso simultâneo de muitos equipamentos de alta potência. Uma explicação mais técnica: o wallbox é semelhante a um chuveiro elétrico de alta potência, com a diferença de que ele pode permanecer ligado por várias horas. Imagine uma residência com um padrão de entrada de 63 A. Se ela já utiliza chuveiro, forno elétrico, ar-condicionado e outros equipamentos de grande consumo ao mesmo tempo, adicionar um wallbox pode fazer com que a demanda da instalação se aproxime ou até ultrapasse sua capacidade, fazendo o disjuntor desarmar”, diz o profissional.