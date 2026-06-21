O mercado brasileiro vive uma expansão da frota de veículos elétricos desde 2023 e em Jundiaí não é diferente. Motivados principalmente pelo custo-benefício, consumidores têm procurado este tipo de veículo de acordo com suas necessidades. Em janeiro de 2022, Jundiaí tinha apenas 288 veículos elétricos e híbridos. Agora, tem 3.812, de acordo com o Detran-SP. E o crescimento continua acelerado.

Para quem carrega em casa, o custo não chega a R$ 1 por kWh. Como exemplo, um dos veículos elétricos mais populares, o Dolphin Mini, da BYD, faz 12 km/kWh. Considerando R$ 1,20 por kWh, com consumo majoritariamente residencial, mas recargas esporádicas em eletroposto, o veículo gastaria cerca de R$ 1 mil por ano se rodasse 10 mil quilômetros no período. Se a recarga acontece com energia solar, o custo é zerado, embora haja o gasto com a instalação dos painéis e sistema.

Neste cenário, aumenta o número de eletropostos. No início deste ano, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), a região contabilizava 75 estruturas do tipo, quase 70% delas em Jundiaí. Na cidade, segundo o site carregados.com.br, os preços de recarga variam de R$ 1,60 a R$ 4 o kWh.