O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Jundiaí anuncia a abertura de edital para o preenchimento de vagas remanescentes no curso técnico em Administração, ministrado no período noturno. A iniciativa é voltada a estudantes que já concluíram o Ensino Médio, bem como àqueles que estejam regularmente matriculados no segundo ou terceiro anos desta etapa de ensino.

O curso, focado na área de Gestão e Negócios, possui duração de dois semestres e é totalmente gratuito. Esta é uma oportunidade para aqueles que buscam qualificação profissional em uma instituição de ensino de referência, conciliando o aprendizado com a rotina de trabalho.

As inscrições seguem abertas até o dia 17 de julho. É importante ressaltar que as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição; portanto, o sistema poderá ser encerrado assim que o limite de candidatos for atingido. As inscrições devem ser realizadas por meio do portal oficial: https://jnd.ifsp.edu.br/processos-seletivos/adm.