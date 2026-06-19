Com investimentos em telões, promoções, decoração temática e reforço nas equipes, os estabelecimentos comerciais, em especial os bares e restaurantes, têm apostado no torneio para aumentar o faturamento e atrair torcedores em busca de uma experiência coletiva para acompanhar as partidas. Alguns já projetam 30% no aumento das vendas.
Os empresários Fábio Luciano e Carlos Eduardo, proprietários de um bar no Jardim Torres de São José, afirmam que a competição costuma impulsionar o movimento do estabelecimento. Para este ano, a expectativa é de crescimento entre 25% e 30% nos dias de partidas do Brasil.
Para atender a demanda, o bar investiu em um telão e em diversas televisões espalhadas pelo salão.O estabelecimento também preparou promoções com baldes de cerveja, decoração nas cores verde e amarelo, reforço na equipe de atendimento e ampliação do estoque. “Nenhum local da casa fica sem visão para assistir ao jogo”, destaca Fábio.
Entre as novidades, estão a instalação de totens de autoatendimento para agilizar os pedidos e um trailer na área externa destinado exclusivamente à venda de cervejas. A programação inclui ainda música ao vivo antes e depois das partidas, com apresentações de pagode e sertanejo.
Na Chácara Urbana, o empresário Marco Barreto também projeta um cenário positivo. Segundo ele, a expectativa é de aumento de cerca de 50% no movimento durante os jogos da Seleção Brasileira. Para atrair o público, o estabelecimento contará com três telões e um cardápio especial voltado aos dias de jogo. A equipe também foi reforçada em aproximadamente 20%.
O otimismo dos empresários acompanha uma tendência observada em todo o país. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostra que 52% dos estabelecimentos pretendem transmitir os jogos da Copa do Mundo. Entre eles, 80% esperam aumento no faturamento em relação aos dias sem partidas, enquanto 59% projetam crescimento de até 20% nas receitas durante o período da competição.
A transmissão dos jogos é especialmente forte em segmentos ligados ao consumo coletivo, como cervejarias, choperias, churrascarias e bares. O levantamento também aponta que 59% dos estabelecimentos que vão exibir as partidas pretendem transmitir jogos de outras seleções, ampliando as oportunidades de atrair público ao longo do campeonato.
Para aproveitar a movimentação, 57% dos empresários planejam ações específicas. Entre as estratégias mais citadas estão decoração temática, cardápios exclusivos, investimentos em equipamentos de transmissão, cartas especiais de bebidas e promoções voltadas aos torcedores.
Próximo jogo do Brasil
Após estrear com empate em 1 a 1 contra a seleção do Marrocos, a Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), quando enfrenta o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.