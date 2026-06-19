Com investimentos em telões, promoções, decoração temática e reforço nas equipes, os estabelecimentos comerciais, em especial os bares e restaurantes, têm apostado no torneio para aumentar o faturamento e atrair torcedores em busca de uma experiência coletiva para acompanhar as partidas. Alguns já projetam 30% no aumento das vendas.

Os empresários Fábio Luciano e Carlos Eduardo, proprietários de um bar no Jardim Torres de São José, afirmam que a competição costuma impulsionar o movimento do estabelecimento. Para este ano, a expectativa é de crescimento entre 25% e 30% nos dias de partidas do Brasil.

Para atender a demanda, o bar investiu em um telão e em diversas televisões espalhadas pelo salão.O estabelecimento também preparou promoções com baldes de cerveja, decoração nas cores verde e amarelo, reforço na equipe de atendimento e ampliação do estoque. “Nenhum local da casa fica sem visão para assistir ao jogo”, destaca Fábio.