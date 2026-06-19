A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19), às 21h30, para enfrentar o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Após estrear com empate por 1 a 1 diante do Marrocos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti busca a primeira vitória no torneio.
O resultado da estreia deixou o Brasil com um ponto na classificação. A Escócia lidera o grupo após vencer o Haiti por 1 a 0, enquanto os haitianos ocupam a última colocação e também entram pressionados pela necessidade de pontuar.
Depois da atuação irregular contra os marroquinos, Ancelotti admitiu que a seleção precisa evoluir, principalmente na organização e na intensidade apresentadas durante o primeiro tempo da partida de abertura. O treinador indicou que poderá promover mudanças na equipe para o confronto desta sexta-feira.
Favorito no duelo, o Brasil tenta confirmar o prognóstico diante de uma seleção que disputa apenas sua segunda Copa do Mundo. Uma vitória deixará os brasileiros em situação mais confortável na disputa por uma vaga nas oitavas de final e reduzirá a pressão para a última rodada da fase de grupos.
Após enfrentar o Haiti, a seleção encerrará sua participação na primeira fase contra a Escócia, no dia 24. Pelo regulamento, avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos melhores terceiros colocados da competição.