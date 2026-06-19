A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19), às 21h30, para enfrentar o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Após estrear com empate por 1 a 1 diante do Marrocos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti busca a primeira vitória no torneio.

O resultado da estreia deixou o Brasil com um ponto na classificação. A Escócia lidera o grupo após vencer o Haiti por 1 a 0, enquanto os haitianos ocupam a última colocação e também entram pressionados pela necessidade de pontuar.

Depois da atuação irregular contra os marroquinos, Ancelotti admitiu que a seleção precisa evoluir, principalmente na organização e na intensidade apresentadas durante o primeiro tempo da partida de abertura. O treinador indicou que poderá promover mudanças na equipe para o confronto desta sexta-feira.