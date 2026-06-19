O atleta Renato, integrante da Seleção Brasileira de Kettlebell Sport, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial da modalidade, disputado na Moldávia, na Europa. O resultado colocou o brasileiro entre os três melhores de sua categoria em uma das principais competições do calendário internacional do esporte.

A conquista ocorre poucos meses após a convocação do atleta para representar o país no torneio. Antes da viagem, Renato destacou a importância de defender as cores do Brasil em uma modalidade que ainda busca ampliar sua visibilidade no cenário esportivo nacional. A delegação brasileira contou com atletas de diferentes categorias e disputou medalhas em diversas provas.

O Kettlebell Sport é uma modalidade de levantamento contínuo com kettlebells, equipamentos conhecidos como “bolas de ferro com alça”. As provas exigem resistência, técnica e estratégia, já que os atletas precisam realizar o maior número possível de repetições em períodos que podem chegar a 10 minutos ou mais, sem apoiar os implementos no chão.