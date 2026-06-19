21 de junho de 2026
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PÓDIO

Brasileiro conquista bronze em Mundial

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Atleta da Seleção Brasileira sobe ao pódio no Mundial de Kettlebell Sport, na Moldávia
Atleta da Seleção Brasileira sobe ao pódio no Mundial de Kettlebell Sport, na Moldávia

O atleta Renato, integrante da Seleção Brasileira de Kettlebell Sport, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial da modalidade, disputado na Moldávia, na Europa. O resultado colocou o brasileiro entre os três melhores de sua categoria em uma das principais competições do calendário internacional do esporte.

A conquista ocorre poucos meses após a convocação do atleta para representar o país no torneio. Antes da viagem, Renato destacou a importância de defender as cores do Brasil em uma modalidade que ainda busca ampliar sua visibilidade no cenário esportivo nacional. A delegação brasileira contou com atletas de diferentes categorias e disputou medalhas em diversas provas.

O Kettlebell Sport é uma modalidade de levantamento contínuo com kettlebells, equipamentos conhecidos como “bolas de ferro com alça”. As provas exigem resistência, técnica e estratégia, já que os atletas precisam realizar o maior número possível de repetições em períodos que podem chegar a 10 minutos ou mais, sem apoiar os implementos no chão.

Professor de Educação Física, Renato concilia a rotina de treinos com o trabalho profissional. Assim como ocorre com grande parte dos praticantes da modalidade no país, boa parte dos custos relacionados a viagens, hospedagem e competições é bancada pelos próprios atletas, com apoio pontual de patrocinadores e parceiros.

O bronze conquistado na Moldávia reforça o crescimento do Brasil no cenário internacional do Kettlebell Sport. Nos últimos anos, atletas brasileiros vêm acumulando resultados expressivos em campeonatos mundiais e ajudando a consolidar o país como uma das potências emergentes da modalidade.

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