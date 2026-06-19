Um final de semana batendo a porta e, além do jogo da Seleção Brasileira logo mais, tem muita atração gratuita e paga para curtir com amigos e família na sexta, no sábado e no domingo. Confira a programação e faça seu roteiro:

Sexta-feira – 19/6

Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’

Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão

Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h

Evento gratuito!

Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro