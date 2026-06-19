Um final de semana batendo a porta e, além do jogo da Seleção Brasileira logo mais, tem muita atração gratuita e paga para curtir com amigos e família na sexta, no sábado e no domingo. Confira a programação e faça seu roteiro:
Sexta-feira – 19/6
Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro
Exposição ‘Canção para lagartas e borboletas’, Juliana Sabio
Local: Jardins do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 22 de julho
Sábado – 20/6
‘Lost Toys – Brinquedos Perdidos’, Exposição de Eduardo Höfling Milani
Local: Pinacoteca Diógens Duarte Paes – Rua Barão de Jundiaí, 109 - Centro
Horário: de terça a sexta-feira, das 10h às 17h; e aos sábados, das 10h às 14h
Exposição gratuita!
Tatoo: Símbolos e Fantasias, Exposição de João Borin
Local: Pinacoteca Diógens Duarte Paes – Rua Barão de Jundiaí, 109 - Centro
Horário: de terça a sexta-feira, das 10h às 17h; e aos sábados, das 10h às 14h
Exposição gratuita!
Roteiro Histórico Afro-Jundiaiense
Local: Espaço Expressa – Avenida União dos Ferroviários, 1760 - Centro
Horário: 8h
22 vagas disponíveis. CLICA AQUI e se inscreva!
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Musicriando em Harmonia com a Natureza, contação de histórias
Local: Fábrica das Infâncias Japi – Rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Contação de história: Roda de Causos, Raquel Medeia e Léo Primata
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 11h
Evento gratuito!
Série Coral ao Quadrado, Cia Canto
Local: Sala Glória Rocha - Centro das Artes – Rua Barão de Jundiaí, 1093 - Centro
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama ou on-line pelo site da plataforma Sympla
Gala Anita Grossi
Local: Teatro Polytheama - Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Domingo – 21/6
Feira de Artes Plásticas e Antiguidades
Local: Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz) – Rua Barão de Jundiaí, 762 - Centro
Horário: 9h às 14h
Evento gratuito!
Oficina de Xadrez
Local: Fábrica das Infâncias Japy - Rua Lacerda Franco, 175 - Centro
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Versão Junina – Cena 4
Local: Fábrica das Infâncias Japy – Rua Lacerda Franco, 175 - Centro
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Série Coral ao Quadrado, Cia Canto
Local: Sala Glória Rocha - Centro das Artes – Rua Barão de Jundiaí, 1093 - Centro
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama ou on-line pelo site da plataforma Sympla