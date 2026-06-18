O Departamento de Água e Esgoto (Dae) Jundiaí iniciou as obras de implantação das redes de abastecimento de água no Loteamento Fumachi. O investimento nesta etapa é de R$ 242 mil e prevê a implantação de 630 metros de rede, beneficiando cerca de 80 famílias. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o fim de junho.

O início das obras atende a uma demanda antiga dos moradores da região. Em maio a Dae se reuniu com moradores do loteamento e o prefeito Gustavo Martinelli para ouvir as reivindicações da comunidade e conhecer de perto a necessidade de ampliação da infraestrutura de saneamento no local.

“Quando estivemos reunidos com a comunidade, assumimos o compromisso de buscar uma solução para a demanda. Hoje, vemos esse trabalho sair do papel e se transformar em benefício concreto para as famílias do Loteamento Fumachi. Saneamento básico é saúde, dignidade e qualidade de vida, e seguimos trabalhando para garantir que esses serviços cheguem a toda a população”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli durante vistoria à obra realizada nesta semana.