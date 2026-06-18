O Departamento de Água e Esgoto (Dae) Jundiaí iniciou as obras de implantação das redes de abastecimento de água no Loteamento Fumachi. O investimento nesta etapa é de R$ 242 mil e prevê a implantação de 630 metros de rede, beneficiando cerca de 80 famílias. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o fim de junho.
O início das obras atende a uma demanda antiga dos moradores da região. Em maio a Dae se reuniu com moradores do loteamento e o prefeito Gustavo Martinelli para ouvir as reivindicações da comunidade e conhecer de perto a necessidade de ampliação da infraestrutura de saneamento no local.
“Quando estivemos reunidos com a comunidade, assumimos o compromisso de buscar uma solução para a demanda. Hoje, vemos esse trabalho sair do papel e se transformar em benefício concreto para as famílias do Loteamento Fumachi. Saneamento básico é saúde, dignidade e qualidade de vida, e seguimos trabalhando para garantir que esses serviços cheguem a toda a população”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli durante vistoria à obra realizada nesta semana.
Após a conclusão das redes de água, a Dae dará início à implantação das redes de esgoto na localidade, etapa que contará com investimento de aproximadamente R$ 340 mil para a execução de 800 metros de rede coletora. “Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais o acesso ao saneamento básico em Jundiaí. Nosso compromisso é continuar investindo para levar água tratada e coleta de esgoto a todas as regiões da cidade, promovendo qualidade de vida, saúde e desenvolvimento para a população”, destacou o diretor-presidente da Dae, Daniel Bocalão.
Morador do loteamento há 11 anos, César Augusto Bomenzio comemorou o início das obras. “Há anos aguardamos a chegada do saneamento ao Loteamento Fumachi. A execução da obra de água e, posteriormente, da rede de esgoto contribuirá para o meio ambiente, para a saúde dos moradores e para a valorização dos imóveis”, destacou.
Além das obras no Loteamento Fumachi, a Dae segue investindo na ampliação da infraestrutura de saneamento na região. Entre os serviços em andamento está a extensão de 1,2 quilômetro da rede de esgoto na Roseira, com investimento de R$ 600 mil e benefício direto para cerca de 180 famílias.