O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IpemSP) realiza a partir da próxima segunda-feira (22) a verificação obrigatória dos equipamentos de pesagem utilizados nas feiras livres de Jundiaí. A ação será realizada até o dia 6 de julho e é resultado de uma parceria firmada entre a Prefeitura e o Ipem-SP.
A verificação periódica das balanças é uma exigência legal e contribui para a qualidade e a credibilidade das feiras livres de Jundiaí. O atendimento será realizado no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), localizado na avenida Jundiaí, s/nº, nos seguintes dias: 22 e 29 de junho, e 6 de julho.
“É fundamental que os feirantes realizem a aferição dentro do prazo estabelecido. Além de atender à legislação, a medida garante segurança tanto para o comerciante quanto para o consumidor”, destaca o diretor de Abastecimento da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Ezequiel Melo.
Como participar
A aferição será realizada mediante agendamento por meio do portal do Ipem-SP. Será possível que o feirante escolha a data e horário que preferir, emita a Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetue o pagamento da taxa no Banco do Brasil.
No dia agendado, é preciso apresentar: balança limpa e em boas condições de uso; cartão de matrícula da feira; CPF ou CNPJ; comprovante de endereço; comprovante de pagamento da taxa.
O limite de tolerância para atrasos é de apenas 15 minutos.
Dúvidas
Em caso de dúvidas, o feirante deve entrar em contato com a regional do Ipem-SP em Campinas por meio dos telefones (19) 3272-9133 | (19) 3272-8599.