O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IpemSP) realiza a partir da próxima segunda-feira (22) a verificação obrigatória dos equipamentos de pesagem utilizados nas feiras livres de Jundiaí. A ação será realizada até o dia 6 de julho e é resultado de uma parceria firmada entre a Prefeitura e o Ipem-SP.

A verificação periódica das balanças é uma exigência legal e contribui para a qualidade e a credibilidade das feiras livres de Jundiaí. O atendimento será realizado no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), localizado na avenida Jundiaí, s/nº, nos seguintes dias: 22 e 29 de junho, e 6 de julho.

“É fundamental que os feirantes realizem a aferição dentro do prazo estabelecido. Além de atender à legislação, a medida garante segurança tanto para o comerciante quanto para o consumidor”, destaca o diretor de Abastecimento da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Ezequiel Melo.

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