18 de junho de 2026
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EM JUNDIAÍ

Carreta atinge 4 carros e provoca interdição da Bandeirantes

Por Da redação | Artesp
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
A Artesp ainda não informou se há vítimas
A Artesp ainda não informou se há vítimas

O motorista de uma carreta perdeu o controle da direção e atingiu quatro carros no Km 47 da rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, próximo a interligação com a rodovia Anhanguera, em Jundiaí. O acidente foi registrado por volta das 15h15 desta quinta-feira (18). A via está interditada e não há previsão de liberação.

Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o congestionamento no local já ultrapassa os 6 quilômetros. Equipes da concessionária responsável pela via e policiamento rodoviário estão no local.

De acordo com a Artesp, 14 pessoas estão sendo atendidas pela concessionária responsável pela via. Não informação sobre o estado de saúde delas.

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