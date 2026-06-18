A agenda integra a etapa municipal da 10ª Conferência Estadual de Saúde e 18ª Conferência Nacional de Saúde. “A conferência é um importante instrumento de participação social e fortalecimento do SUS. É nesse espaço que a população, os trabalhadores e os gestores podem contribuir diretamente para a construção de políticas públicas, apontando necessidades e propondo caminhos para aprimorar a saúde em todas as esferas de governo”, destaca o secretário de Promoção da Saúde, Flávio Amorim.

Planejar o futuro da saúde pública exige diálogo, participação social e definição de prioridades. Com esse objetivo, foi realizada, no último sábado (13), no Auditório Elis Regina, no Complexo Argos, a 14ª Conferência Municipal de Saúde, que reuniu usuários do SUS, trabalhadores da saúde, gestores e representantes da sociedade civil para discutir desafios e prioridades para o município.

No encontro, os participantes foram distribuídos em quatro grupos de trabalho, definidos previamente durante o processo de inscrição, para discutir propostas relacionadas aos eixos temáticos da conferência. Ao final dos debates, foram aprovadas diretrizes que serão encaminhadas às etapas estadual e nacional.

Entre as propostas destinadas à etapa estadual (que ocorre em abril de 2027, em São Paulo) estão a ampliação das ações de educação em saúde e combate à desinformação, o fortalecimento do financiamento da rede pública por meio da atualização dos repasses destinados ao custeio dos serviços, a ampliação do acesso a exames de alta complexidade mais próximos da população e a expansão de leitos SUS de média e alta complexidade, com atenção especial à saúde mental.

Para a etapa nacional, marcada para julho de 2027, em Brasília, foram aprovadas propostas voltadas à integração entre saúde e outras políticas públicas para o atendimento de populações em situação de vulnerabilidade, ao aumento do financiamento do SUS, à modernização dos sistemas de vigilância em saúde por meio da informatização das notificações compulsórias e à implantação de uma política nacional de acessibilidade comunicacional nos serviços de saúde, ampliando o acesso de pessoas com deficiência e dificuldades de comunicação. Ambas as etapas serão representadas por delegados eleitos democraticamente na conferência.