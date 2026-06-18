18 de junho de 2026
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CONFORMIDADE

Ipem-SP fará verificação de seis radares em Várzea Paulista

Por Redação | Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Ipem-SP
Objetivo é verificar se a leitura dos radares está em conformidade com a velocidade permitida na via pública
Objetivo é verificar se a leitura dos radares está em conformidade com a velocidade permitida na via pública

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, e órgão delegado do Inmetro, que tem como objetivo promover a confiança nas relações de consumo, fará verificação metrológica na próxima sexta-feira (19), a partir das 9h, nos radares instalados nos seguintes endereços em Várzea Paulista.

  • Avenida Bertioga, nº 1.001, sentido centro;
  • Avenida Marginal Esquerda do Rio Jundiaí, km 3, sentido Campo Limpo;
  • Avenida Marginal Esquerda do Rio Jundiaí, km 1, sentido Jundiaí;
  • Avenida Marginal Direita do Rio Jundiaí, nº 1.320, sentido Jundiaí;
  • Avenida Marginal Direita do Rio Jundiaí, km 6, sentido Jundiaí;
  • Avenida Marginal Esquerda do Rio Jundiaí, km 4, sentido Campo Limpo.

Diariamente, o Ipem-SP realiza a verificação metrológica dos radares, instrumentos utilizados para medir e registrar velocidade destinados ao monitoramento do trânsito, em todo o Estado de São Paulo. Conforme a portaria Inmetro 158/2022, é obrigatória a verificação metrológica uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo. A obrigatoriedade da fiscalização do Ipem-SP também é feita para manter a relação de confiança entre o cidadão e o governo.

Os radares de velocidade têm o objetivo de reforçar a segurança viária através do monitoramento constante de vias e rodovias, prevenindo acidentes e contribuindo para a proteção do cidadão, fazendo com que os condutores respeitem o limite de velocidade permitido.

A verificação metrológica no radar leva de 20 minutos até uma hora. A ação envolve os fiscais do Ipem-SP e a equipe da empresa responsável pelo instrumento.

Em caso de chuva, a verificação é cancelada. O cancelamento também pode ocorrer poucas horas antes do agendado, conforme solicitação dos agentes de trânsito ou empresa responsável pelo equipamento.

Caso o equipamento seja aprovado, recebe um certificado válido por um ano. Quando há reprovação a empresa fabricante é notificada a corrigir o erro.

Em caso de excesso de velocidade, para aplicação de multas, o equipamento precisa estar verificado pelo Ipem-SP.

A ação será realizada pela equipe de fiscalização da regional em Campinas.

Em 2025, o Ipem-SP verificou 8.624 radares nos 645 municípios que compõem o Estado de São Paulo.

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