Mais de R$ 14,9 bilhões em dívidas deixaram de aparecer nas consultas públicas de crédito em São Paulo, criando uma falsa aparência de regularidade financeira para centenas de devedores e afetando mais de 33,2 mil credores no estado. O fenômeno integra um esquema nacional que já retirou R$ 130 bilhões em débitos das bases de consulta nacional utilizadas por bancos, empresas e fornecedores em todo o país, comprometendo a segurança das operações de crédito e dos negócios realizados diariamente no mercado brasileiro.

Levantamento realizado pelos Cartórios de Protesto aponta que 607.072 protestos deixaram de aparecer nas consultas públicas em São Paulo, embora as dívidas continuem existindo e permaneçam regularmente registradas nos cartórios. No estado, a medida afeta 33.210 credores e envolve 37.925 devedores, cujas pendências deixam de ser visualizadas por instituições financeiras, comerciantes, fornecedores e demais agentes econômicos que utilizam essas informações para análise de risco e concessão de crédito.

Na prática, o protesto permanece válido e ativo no Cartório onde foi feito, mas deixa de ser exibido em sistemas nacionais de consulta e em plataformas utilizadas pelo mercado para verificar a situação financeira de pessoas físicas e jurídicas. O resultado é a criação de uma aparência artificial de adimplência, capaz de induzir terceiros a erro em operações comerciais, financiamentos, vendas a prazo e contratação de serviços.