Quadras revitalizadas, telhados reformados, áreas comuns renovadas e serviços contínuos de zeladoria. Essas são algumas das ações realizadas pela Prefeitura de Jundiaí através do programa ‘Quem Ama, Cuida – Minha Escola’, iniciativa que vem ampliando os investimentos em manutenção e melhorias nas unidades da rede municipal de ensino.

Nas últimas semanas, equipes da prefeitura fizeram uma série de intervenções em diferentes unidades escolares.

Emeb Antônio Adelino Brandão – Morada das Vinhas:

Foram executados serviços de pintura da quadra esportiva, instalação de rede de proteção, substituição de calhas e refletores, pintura dos brinquedos de madeira, revitalização do pátio de refeições e do acesso à unidade, além de revisão hidráulica nos sanitários;