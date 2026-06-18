Quadras revitalizadas, telhados reformados, áreas comuns renovadas e serviços contínuos de zeladoria. Essas são algumas das ações realizadas pela Prefeitura de Jundiaí através do programa ‘Quem Ama, Cuida – Minha Escola’, iniciativa que vem ampliando os investimentos em manutenção e melhorias nas unidades da rede municipal de ensino.
Nas últimas semanas, equipes da prefeitura fizeram uma série de intervenções em diferentes unidades escolares.
Emeb Antônio Adelino Brandão – Morada das Vinhas:
Foram executados serviços de pintura da quadra esportiva, instalação de rede de proteção, substituição de calhas e refletores, pintura dos brinquedos de madeira, revitalização do pátio de refeições e do acesso à unidade, além de revisão hidráulica nos sanitários;
Emeb Marina de Almeida Rinaldi Carvalho – Jardim Tulipas:
Foi feita a substituição parcial do telhado, incluindo reforço estrutural, troca de telhas, instalação de novos rufos e manutenção das calhas, em uma área total de 350 metros quadrados;
Emeb Lucírio Valli - Vila Maringá:
Entre os serviços executados estão a construção de rampa de acessibilidade, instalação de cobertura no acesso principal e colocação de toldo tipo cortina em áreas da unidade escolar;
Emeb Aparecido Garcia - Jardim Martins:
A Emeb recebeu a substituição de 350 metros quadrados de telhado, calhas e rufos.
“O cuidado com as escolas vai muito além da manutenção predial. Estamos investindo na qualidade dos espaços para que nossos alunos e profissionais tenham ambientes seguros, acolhedores e preparados para o aprendizado. Esse é um trabalho permanente, que alcança todas as regiões da cidade”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
As ações seguem um cronograma técnico, resultado da integração entre a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e a Secretaria de Educação (SME).
“A integração entre as equipes permite atender às demandas com mais eficiência e rapidez. Cada melhoria realizada contribui para fortalecer o ambiente escolar e oferecer mais conforto para estudantes, educadores e toda a comunidade escolar”, destacou o secretário da Smisp, Jeferson Coimbra.
Outras ações recentes do ‘Quem Ama, Cuida – Minha Escola’ começaram na quarta-feira, dia 17 de junho. As escolas contempladas são a Emeb Antonio Loureiro, na Vila Helena, e a Emeb Clotilde Mazzali Bollini, no Jardim Pacaembu.
Educação de qualidade e reconhecimento
Recentemente, Jundiaí conquistou o primeiro lugar no Estado de São Paulo no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, com o projeto ‘Gente que Faz: construindo ciclos que transformam o futuro’, desenvolvido pela rede municipal de ensino.
A cidade também se destaca pelos indicadores educacionais. De acordo com o Índice de Progresso Social (IPS) 2026, Jundiaí está entre os municípios brasileiros com melhor qualidade de vida, tendo a educação como um de seus principais destaques. O município registra taxa de alfabetização de 97,98% entre a população com 15 anos ou mais e índice de 95% de alfabetização entre crianças de até 8 anos.