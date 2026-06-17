A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jundiaí sediou nesta quarta-feira (17) uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) que teve como tema ‘Trânsito e a direção defensiva). Durante o encontro, foram abordadas questões relacionadas à segurança viária, à conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além da importância do respeito mútuo e do cumprimento das leis de trânsito para garantir mais segurança e fluidez nas vias públicas.

A reunião também reforçou o papel de cada integrante do sistema de trânsito na construção de uma mobilidade mais segura, destacando que atitudes preventivas e comportamentos responsáveis contribuem para a redução de acidentes e para uma convivência mais harmoniosa no dia a dia.

Realizados na CDL Jundiaí, os encontros do Conseg são abertos à participação de moradores, empresários, comerciantes e representantes da sociedade civil. Além de promover o diálogo entre a população e os órgãos públicos, as reuniões oferecem um espaço para o debate de pautas pertinentes ao município, apresentação de demandas, sugestões e ideias voltadas à melhoria da