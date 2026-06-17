O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) encerrou, após dois anos, a investigação sobre o acidente aéreo registrado na Serra do Japi, em Jundiaí, no dia 28 de março de 2024. Segundo relatório do Cenipa, obtido pela CNN Brasil, tomada de decisão do piloto e condições meteorológicas estão entre os fatores que contribuíram para o acidente.
A aeronave PT-WLP desapareceu ao sair do Aeroporto de Jundiaí com destino ao Aeroporto Campo de Marte, localizado em São Paulo, e foi encontrada no dia 30 de março de 2024. Na ocasião, o único tripulante do voo era o piloto. O corpo dele foi encontrado pela Defesa Civil de São Paulo no mesmo dia.
O relatório do Cenipa detalha que entre os fatores que contribuíram para o acidente estão a insistência na realização do voo, condições meteorológicas adversas e tomada de decisão, além de citar que o piloto estava começando em um novo emprego e tinha um compromisso familiar próximo à data do acidente, o que pode ter ocasionado a tomada de decisão sem observação ao cumprimento da margem de segurança.
"A recente formalização do vínculo empregatício do piloto, associada à proximidade de um compromisso familiar, pode ter gerado uma pressão autoimposta para a conclusão do translado, reduzindo a margem de segurança na avaliação dos riscos relacionados à operação", aponta o relatório.
Ainda segundo o relatório, a aeronave colidiu com a vegetação a 3.832 metros de altitude e a visibilidade não era boa. O documento aponta ainda que o julgamento do profissional também foi apontado como uma das causas.
"O piloto optou por retornar à origem mantendo o voo sob regras visuais em altitudes inferiores ao topo do relevo circundante. A falha em analisar as alternativas mais seguras, como a transição para um plano de voo IFR (voo por instrumento), demonstrou um julgamento inadequado diante da situação", complementa os investigadores.
Relembre o acidente
Os destroços do avião foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo no dia 29 de março de 2024. A aeronave modelo PA-34-220T, prefixo PT-WLP, desapareceu na noite do dia 28, na região da Serra do Japi, quando, de acordo com a Rede Voa - responsável pelo Aeroporto de Jundiaí, o piloto decolou por volta das 20h15 com destino ao Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo.
No entanto, o piloto informou que iria retornar ao Aeroporto de Jundiaí quando se aproximava do pouso alegando a inoperância do Campo de Marte. De acordo com o Comando de Aviação da Polícia Militar, o último contato do piloto foi realizado via rádio por volta das 23h do dia 28, ao sobrevoar a Serra do Japi.
Com informações da CNN Brasil