O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) encerrou, após dois anos, a investigação sobre o acidente aéreo registrado na Serra do Japi, em Jundiaí, no dia 28 de março de 2024. Segundo relatório do Cenipa, obtido pela CNN Brasil, tomada de decisão do piloto e condições meteorológicas estão entre os fatores que contribuíram para o acidente.

A aeronave PT-WLP desapareceu ao sair do Aeroporto de Jundiaí com destino ao Aeroporto Campo de Marte, localizado em São Paulo, e foi encontrada no dia 30 de março de 2024. Na ocasião, o único tripulante do voo era o piloto. O corpo dele foi encontrado pela Defesa Civil de São Paulo no mesmo dia.

O relatório do Cenipa detalha que entre os fatores que contribuíram para o acidente estão a insistência na realização do voo, condições meteorológicas adversas e tomada de decisão, além de citar que o piloto estava começando em um novo emprego e tinha um compromisso familiar próximo à data do acidente, o que pode ter ocasionado a tomada de decisão sem observação ao cumprimento da margem de segurança.