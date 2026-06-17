O Programa SuperAção SP avança em Jundiaí com um importante diferencial: a atuação integrada entre diversas secretarias municipais para oferecer respostas mais efetivas às necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social. A estratégia foi reforçada durante a 2ª Reunião Ordinária do Comitê Municipal Intersetorial do programa, realizada nesta semana, no Fundo Social de Solidariedade.
Coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), o programa reúne representantes das secretarias de Educação, Cultura, Saúde, Habitação, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, além do Fundo Social de Solidariedade. A proposta é construir soluções articuladas que promovam proteção social, desenvolvimento de capacidades e inclusão produtiva das famílias acompanhadas.
Durante o encontro, foram apresentados os primeiros resultados das visitas realizadas pelos agentes de campo, que atuam diretamente junto às famílias selecionadas para o programa. Entre as demandas já identificadas estão as necessidades relacionadas à qualificação profissional, acesso a oportunidades de emprego, atividades esportivas e culturais.
A secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, destacou que a integração entre as políticas públicas é fundamental para o sucesso da iniciativa. “O SuperAção SP tem como principal força a atuação intersetorial. Nenhuma política pública, isoladamente, consegue enfrentar desafios tão complexos quanto a pobreza e a vulnerabilidade social. Quando diferentes secretarias trabalham juntas, conseguimos olhar para cada família de forma integral, identificando necessidades e construindo caminhos reais para a superação dessas dificuldades, com mais autonomia, dignidade e oportunidades”, ressaltou.
A metodologia do programa prevê a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Familiar (PDF), construído a partir da realidade de cada núcleo atendido. Com base nesse diagnóstico, são definidas ações dentro dos eixos Proteger, Desenvolver e Incluir, que orientam os encaminhamentos para os diversos serviços municipais.
Entre as ofertas apresentadas pelas secretarias durante a reunião estão programas esportivos disponíveis nos centros esportivos municipais, ações culturais realizadas nos equipamentos públicos da cidade, oportunidades de qualificação profissional promovidas pelo Fundo Social de Solidariedade, iniciativas de empregabilidade desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, programas habitacionais e serviços da rede municipal de saúde.
A articulação permanente entre as diferentes áreas da administração municipal fortalece a governança do programa e amplia a capacidade de atendimento às famílias, contribuindo para a construção de trajetórias sustentáveis de superação da pobreza e inclusão social.
Desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, em parceria com os municípios e com apoio técnico da Fundação Getulio Vargas (FGV), o SuperAção SP tem como objetivo promover a emancipação social das famílias por meio de ações integradas, acompanhamento individualizado e acesso às políticas públicas.