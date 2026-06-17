O Programa SuperAção SP avança em Jundiaí com um importante diferencial: a atuação integrada entre diversas secretarias municipais para oferecer respostas mais efetivas às necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social. A estratégia foi reforçada durante a 2ª Reunião Ordinária do Comitê Municipal Intersetorial do programa, realizada nesta semana, no Fundo Social de Solidariedade.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), o programa reúne representantes das secretarias de Educação, Cultura, Saúde, Habitação, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, além do Fundo Social de Solidariedade. A proposta é construir soluções articuladas que promovam proteção social, desenvolvimento de capacidades e inclusão produtiva das famílias acompanhadas.

Durante o encontro, foram apresentados os primeiros resultados das visitas realizadas pelos agentes de campo, que atuam diretamente junto às famílias selecionadas para o programa. Entre as demandas já identificadas estão as necessidades relacionadas à qualificação profissional, acesso a oportunidades de emprego, atividades esportivas e culturais.