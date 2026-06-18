Uma alteração na Lei Municipal nº 7.981/2012, de autoria do vereador João Victor Ramos (projeto 15272/2026), passou a permitir a realização de feiras de adoção de cães e gatos em praças, ruas, parques e outras áreas públicas de Jundiaí desde que sigam alguns critérios que vão desde infraestrutura adequada, incluindo áreas sombreadas, recipientes para água, além de animais vacinados e vermifugados. A medida, publicada no Informativo Oficial do Município em 12 de junho, foi recebida com expectativa positiva por protetoras independentes e ONGs, que veem na mudança uma oportunidade para ampliar a visibilidade dos animais e aumentar as chances de adoção.
Para Simone Regina, da ONG Amiga dos Animais, a principal vantagem da mudança é a possibilidade de ocupar locais com maior circulação de pessoas. "Se tivéssemos um espaço público para fazer feira todo final de semana seria muito melhor. Hoje o que falta para nós é justamente um lugar movimentado para divulgar os animais", afirma.
A protetora atua há mais de 20 anos na causa animal e mantém cerca de 80 cães em uma chácara. Segundo ela, os filhotes costumam ser adotados rapidamente, mas os animais adultos e as fêmeas resgatadas enfrentam mais dificuldades para encontrar um lar. "Eu tenho cerca de 25 mãezinhas resgatadas. Os filhotes são adotados logo, mas elas acabam ficando. Sem adoção, não conseguimos abrir espaço para novos resgates", explica.
Além da dificuldade para encontrar adotantes, Simone destaca os custos envolvidos no trabalho. De acordo com ela, são consumidos aproximadamente 60 quilos de ração por dia, além de despesas com água, energia elétrica, vacinas e manutenção do espaço.
A protetora independente Ivana Regina também avalia a medida de forma positiva, mas ressalta a necessidade de estrutura e fiscalização. Para ela, o sucesso das feiras depende de regras claras tanto para os responsáveis pelos animais quanto para os adotantes. "É fundamental que o evento seja realizado de forma organizada, com critérios previamente definidos, garantindo o bem-estar dos animais e oferecendo segurança aos participantes", afirma.
A protetora Ivana Regina defende mais apoio e estrutura para fortalecer as feiras de adoção.
Grande parte das ações é viabilizada com recursos próprios, doações e apoio de voluntários. As feiras de adoção costumam ocorrer em empresas privadas parceiras, com o auxílio de profissionais da área da saúde e colaboradores da causa animal.
Mais rigor
Vale lembrar que o então Projeto de Lei 15272/2026 mantém a proibição da venda de animais em espaços públicos, mas autoriza eventos de adoção desde que sejam cumpridas exigências relacionadas ao bem-estar animal e à segurança dos participantes. Entre elas estão a obrigatoriedade de vacinação, vermifugação, microchipagem e, para animais com mais de quatro meses, castração.
Pela nova legislação, os eventos realizados em espaços públicos deverão contar ainda com alimentação, caixas de transporte ou cercados de proteção, além de condições que garantam o conforto térmico dos animais. A permanência dos cães e gatos nas feiras será limitada a seis horas por dia, e apenas animais com mais de 60 dias de vida poderão ser disponibilizados para adoção.