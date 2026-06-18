Uma alteração na Lei Municipal nº 7.981/2012, de autoria do vereador João Victor Ramos (projeto 15272/2026), passou a permitir a realização de feiras de adoção de cães e gatos em praças, ruas, parques e outras áreas públicas de Jundiaí desde que sigam alguns critérios que vão desde infraestrutura adequada, incluindo áreas sombreadas, recipientes para água, além de animais vacinados e vermifugados. A medida, publicada no Informativo Oficial do Município em 12 de junho, foi recebida com expectativa positiva por protetoras independentes e ONGs, que veem na mudança uma oportunidade para ampliar a visibilidade dos animais e aumentar as chances de adoção.

Para Simone Regina, da ONG Amiga dos Animais, a principal vantagem da mudança é a possibilidade de ocupar locais com maior circulação de pessoas. "Se tivéssemos um espaço público para fazer feira todo final de semana seria muito melhor. Hoje o que falta para nós é justamente um lugar movimentado para divulgar os animais", afirma.

A protetora atua há mais de 20 anos na causa animal e mantém cerca de 80 cães em uma chácara. Segundo ela, os filhotes costumam ser adotados rapidamente, mas os animais adultos e as fêmeas resgatadas enfrentam mais dificuldades para encontrar um lar. "Eu tenho cerca de 25 mãezinhas resgatadas. Os filhotes são adotados logo, mas elas acabam ficando. Sem adoção, não conseguimos abrir espaço para novos resgates", explica.