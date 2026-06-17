A Defesa Civil de Jundiaí alerta para a chegada de uma massa de ar frio que deverá provocar queda nas temperaturas nas próximas horas. A previsão indica madrugadas e manhãs bastante frias, especialmente entre esta quinta-feira (18) e sexta-feira (19), com temperaturas abaixo dos 10°C.
Outro ponto de atenção são os nevoeiros que podem se formar nas primeiras horas da manhã, reduzindo a visibilidade em vias urbanas e rodovias.
Atenção redobrada
A população também deve ficar atenta à mudança nas condições meteorológicas prevista para sábado (20). Uma frente fria sobre o Estado de São Paulo poderá provocar pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ao longo do dia.
A Defesa Civil recomenda que os moradores adotem medidas preventivas, como verificar telhados, retirar objetos soltos de quintais e varandas e manter portas e janelas bem fechadas ao sair de casa.
Emergência:
Defesa Civil: 199;
Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060;
Corpo de Bombeiros: 193;
SAMU: 192.