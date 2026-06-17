A Defesa Civil de Jundiaí alerta para a chegada de uma massa de ar frio que deverá provocar queda nas temperaturas nas próximas horas. A previsão indica madrugadas e manhãs bastante frias, especialmente entre esta quinta-feira (18) e sexta-feira (19), com temperaturas abaixo dos 10°C.

Outro ponto de atenção são os nevoeiros que podem se formar nas primeiras horas da manhã, reduzindo a visibilidade em vias urbanas e rodovias.

Atenção redobrada

A população também deve ficar atenta à mudança nas condições meteorológicas prevista para sábado (20). Uma frente fria sobre o Estado de São Paulo poderá provocar pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ao longo do dia.