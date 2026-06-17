Com a chegada do inverno, que começa oficialmente em 21 de junho, a rotina no Zoológico de São Paulo muda para reforçar e garantir o bem-estar dos mais de 2 mil animais sob seus cuidados. Sopas, chás de ervas, cobertores, aquecedores e reforço no isolamento dos abrigos fazem parte das medidas adotadas para enfrentar os dias de temperaturas mais baixas.

Entre os primeiros a receber atenção especial estão os chimpanzés. Além dos cobertores usados durante a noite, eles passam a consumir caldos preparados com ingredientes já presentes na dieta, como cenoura, abóbora, beterraba, mandioca e batata-doce. Também recebem chás naturais de cidreira, hortelã e erva-doce. Tudo isso é preparado e supervisionado pela equipe técnica de biólogos, veterinários e zootecnistas do Zoo.

A iniciativa vai além do conforto térmico. A oferta desses alimentos integra as atividades de enriquecimento ambiental, prática que estimula comportamentos naturais, desafia a cognição e contribui para a saúde física e mental dos primatas.