Com a chegada do inverno, que começa oficialmente em 21 de junho, a rotina no Zoológico de São Paulo muda para reforçar e garantir o bem-estar dos mais de 2 mil animais sob seus cuidados. Sopas, chás de ervas, cobertores, aquecedores e reforço no isolamento dos abrigos fazem parte das medidas adotadas para enfrentar os dias de temperaturas mais baixas.
Entre os primeiros a receber atenção especial estão os chimpanzés. Além dos cobertores usados durante a noite, eles passam a consumir caldos preparados com ingredientes já presentes na dieta, como cenoura, abóbora, beterraba, mandioca e batata-doce. Também recebem chás naturais de cidreira, hortelã e erva-doce. Tudo isso é preparado e supervisionado pela equipe técnica de biólogos, veterinários e zootecnistas do Zoo.
A iniciativa vai além do conforto térmico. A oferta desses alimentos integra as atividades de enriquecimento ambiental, prática que estimula comportamentos naturais, desafia a cognição e contribui para a saúde física e mental dos primatas.
Os cuidados se estendem a outras espécies. Girafas, micos-leões e jabutis-gigantes-de-aldabra, originários de regiões mais quentes, permanecem em ambientes climatizados durante a noite. Já anfíbios e répteis, que dependem da temperatura do ambiente para aquecer o corpo, contam com aquecedores instalados nos recintos ao longo de todo o inverno.
Nessa época do ano, a hidratação de répteis e anfíbios também recebe atenção especial. Umidificadores e borrifação de água ajudam a minimizar os efeitos do ar seco, enquanto a alimentação é ajustada à redução natural do metabolismo desses grupos, que passam a comer menos e permanecem mais tempo em estado de letargia.
Mamíferos como tamanduás, jaguatiricas e pequenos primatas também ganham uma camada extra de proteção. Os abrigos recebem reforço com feno e folhagens, materiais que ajudam a conservar o calor e oferecem áreas de descanso mais confortáveis.
Sol como aliado
Nem todas as estratégias para enfrentar o frio dependem da intervenção humana. Muitas espécies desenvolveram comportamentos que ajudam a conservar o calor do corpo.
Os lêmures-de-cauda-anelada são um dos exemplos mais conhecidos. Nas primeiras horas da manhã, costumam permanecer lado a lado, com os braços abertos e o peito voltado para o sol. A cena, frequentemente associada à meditação, é, na verdade, uma adaptação para aquecer o corpo após uma noite de baixas temperaturas.
Comportamento semelhante é observado entre os suricatos, que permanecem eretos voltados para o sol logo cedo. Macacos-aranha e outros primatas de pequeno porte também aproveitam os primeiros raios da manhã para se aquecer antes de iniciar a rotina.
As aves arrepiam as penas para criar uma camada de ar entre a pele e a plumagem, que funciona como um isolante térmico e ajuda a conservar o calor do corpo. Muitas ainda escondem as patas entre as penas, reduzindo a perda de calor por uma das regiões mais expostas do organismo.
Já o tamanduá-bandeira utiliza a própria cauda como cobertor. Ao se deitar, enrola-se completamente e cobre o corpo com a longa pelagem, formando uma barreira que ajuda a conservar o calor durante o descanso.
Se algumas espécies diminuem o ritmo no inverno, outras parecem aproveitar a mudança de estação. É o caso dos tigres-de-bengala, que costumam explorar o recinto com mais disposição e permanecem mais ativos nos dias de clima ameno.
Serviço:
Confira os valores da campanha Brasileiro Paga Meia no mês da Copa do Mundo:
- Zoológico de São Paulo – ingresso avulso antecipado por R$59,90. O valor em compras para o mesmo dia é de R$119,90;
- Jardim Botânico – ingresso avulso antecipado por R$19,90. O valor em compras para o mesmo dia é de R$39,90;
- Simba Safari – ingresso avulso antecipado por R$59,90. O valor em compras para o mesmo dia é de R$119,90;
- Combo com cinco atrações – Zoo SP, Jardim Botânico, Simba Safari, Mundo Dino e Acqua Zoo – de R$379,50 por R$129,90 na compra antecipada. O valor no dia é de R$149,90.
Funcionamento dos parques:
- Zoo São Paulo: aberto de segunda à sexta-feira das 9h às 16h (visitação até às 17h), e aos sábados, domingo e feriados das 8h30 às 17h (visitação até às 18h);
- Jardim Botânico: aberto de segunda à sexta-feira das 9h às 16h (visitação até às 17h), e aos sábados, domingo e feriados das 9h às 17h (visitação até às 18h);
- Simba Safari: aberto de segunda à sexta-feira das 9h às 17h (visitação até às 18h), e aos sábados, domingo e feriados das 8h30 às 17h (visitação até às 18h);
Endereços: Zoológico de São Paulo: avenida Miguel Estéfano, 4241 – Água Funda.
Jardim Botânico de São Paulo: avenida Miguel Estéfano, 3031 – Água Funda.