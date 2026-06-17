Na última semana, o prefeito Gustavo Martinelli se reuniu com representantes da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) e da Secretaria de Governo (SMGOV) para alinhar projetos e ações voltados à melhoria dos espaços esportivos da cidade.
A reunião teve como foco o planejamento de investimentos que contribuam para oferecer mais conforto, acessibilidade e qualidade aos milhares de moradores que utilizam diariamente os centros esportivos municipais, além de garantir melhores condições para o desenvolvimento dos atletas de Jundiaí.
Entre os locais que recebem atenção especial da administração está o CECE Doutor Nicolino de Lucca (Bolão), um dos principais símbolos do esporte jundiaiense. Referência para diferentes modalidades e gerações de atletas e munícipes que frequentam diariamente o Bolão, o complexo já recebe importantes investimentos, como a construção da nova piscina semiolímpica adaptada, que está em fase final de execução.
Na ocasião, foram discutidos estudos para futuras melhorias na pista de atletismo do Bolão e na piscina olímpica do Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Jr., incluindo alternativas para reformar as arquibancadas, ampliar a acessibilidade, melhorar as estruturas de apoio e modernizar sistemas que garantam mais eficiência e conforto para atletas e usuários.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, cuidar dos espaços esportivos é investir diretamente na qualidade de vida da população. “Queremos que os centros esportivos estejam preparados para atender bem as pessoas hoje e também no futuro. O esporte transforma vidas, promove saúde, inclusão e convivência. Por isso, estamos olhando com atenção para cada espaço e planejando melhorias que façam diferença para quem utiliza esses locais todos os dias”, afirmou.
“Quando pensamos nos centros esportivos, pensamos principalmente nas pessoas. Nosso objetivo é garantir ambientes cada vez mais acolhedores, acessíveis e seguros para os nossos educadores esportivos e para as crianças, jovens, adultos, idosos e atletas que fazem do esporte parte da sua rotina”, ressaltou a secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi.
Além das intervenções em andamento, a prefeitura segue avaliando novos projetos e oportunidades para qualificar a infraestrutura esportiva municipal, mantendo Jundiaí como referência no incentivo ao esporte e na promoção da qualidade de vida.