Na última semana, o prefeito Gustavo Martinelli se reuniu com representantes da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) e da Secretaria de Governo (SMGOV) para alinhar projetos e ações voltados à melhoria dos espaços esportivos da cidade.

A reunião teve como foco o planejamento de investimentos que contribuam para oferecer mais conforto, acessibilidade e qualidade aos milhares de moradores que utilizam diariamente os centros esportivos municipais, além de garantir melhores condições para o desenvolvimento dos atletas de Jundiaí.

Entre os locais que recebem atenção especial da administração está o CECE Doutor Nicolino de Lucca (Bolão), um dos principais símbolos do esporte jundiaiense. Referência para diferentes modalidades e gerações de atletas e munícipes que frequentam diariamente o Bolão, o complexo já recebe importantes investimentos, como a construção da nova piscina semiolímpica adaptada, que está em fase final de execução.