Com a chegada do inverno e a circulação simultânea de vírus respiratórios, sintomas como febre, tosse, dor no corpo e cansaço voltam a gerar dúvidas na população. Embora resfriado, influenza e covid-19 apresentem sinais semelhantes, especialistas alertam para as diferenças entre as doenças e para a gravidade que alguns quadros podem atingir nesta época do ano. Em Jundiaí, houve queda nos índices gripais, mas as autoridades são unânimes ao reforçar a importância da imunização.

Segundo a Secretaria de Promoção da Saúde, em comparação com o mesmo período de 2025, Jundiaí registra redução nos principais indicadores relacionados às doenças respiratórias. Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), por exemplo, caíram 17,2%, passando de 325 para 269. Os registros de covid-19 tiveram redução de 68,8% (de 32 para 10), os de influenza diminuíram 13,7% (de 51 para 44) e os de Vírus Sincicial Respiratório (VSR) apresentaram queda de 72,1% (de 140 para 39).

Também houve redução nos óbitos. Foram 35% nos casos de SRAG (de 20 para 13), 62,5% em Covid-19 (de oito para três) e 30% em influenza (de 10 para sete). Mesmo com as quedas, a indicação continua a mesma: imunização e cuidado no dia a dia.