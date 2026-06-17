Com a chegada do inverno e a circulação simultânea de vírus respiratórios, sintomas como febre, tosse, dor no corpo e cansaço voltam a gerar dúvidas na população. Embora resfriado, influenza e covid-19 apresentem sinais semelhantes, especialistas alertam para as diferenças entre as doenças e para a gravidade que alguns quadros podem atingir nesta época do ano. Em Jundiaí, houve queda nos índices gripais, mas as autoridades são unânimes ao reforçar a importância da imunização.
Segundo a Secretaria de Promoção da Saúde, em comparação com o mesmo período de 2025, Jundiaí registra redução nos principais indicadores relacionados às doenças respiratórias. Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), por exemplo, caíram 17,2%, passando de 325 para 269. Os registros de covid-19 tiveram redução de 68,8% (de 32 para 10), os de influenza diminuíram 13,7% (de 51 para 44) e os de Vírus Sincicial Respiratório (VSR) apresentaram queda de 72,1% (de 140 para 39).
Também houve redução nos óbitos. Foram 35% nos casos de SRAG (de 20 para 13), 62,5% em Covid-19 (de oito para três) e 30% em influenza (de 10 para sete). Mesmo com as quedas, a indicação continua a mesma: imunização e cuidado no dia a dia.
O infectologista pediátrico Saulo Duarte, da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) explica que a gripe, causada pelo vírus influenza, costuma provocar sintomas mais intensos e de início repentino. “A gripe apresenta febre alta súbita, dor no corpo, dor de cabeça, tosse seca e fadiga intensa, podendo levar a complicações principalmente em crianças menores de dois anos, idosos e pessoas com outras doenças”, afirma.
Dr. Saulo Duarte reforça cuidados contra doenças respiratórias no inverno.
Já o resfriado geralmente apresenta um quadro mais leve, com coriza, espirros e dor de garganta leve, além de febre rara e menor risco de complicações. A covid-19, por outro lado, pode variar entre quadros leves e graves, com sintomas como febre, tosse, fadiga, dor de garganta, falta de ar e perda de olfato ou paladar.
Alerta
Nos últimos três meses, a rede municipal registrou aumento nos atendimentos relacionados a síndromes respiratórias de forma geral. A elevação é compatível com o período de sazonalidade das doenças respiratórias e reforça a importância de a população procurar os serviços de saúde diante de sintomas que demandem avaliação e acompanhamento.
Para prevenção, a Secretaria orienta a população a manter a vacinação contra a influenza em dia, especialmente entre os grupos prioritários, além de higienizar frequentemente as mãos, adotar etiqueta respiratória e manter os ambientes ventilados. A vacinação continua sendo a principal forma de proteção contra os casos graves da doença, contribuindo para a redução de internações e óbitos.
Imunização
Em Jundiaí, a vacina contra a gripe está liberada para toda a população acima dos seis meses de idade nas UBSs e Clínicas da Família do município. Além da vacinação, também é importante manter ambientes ventilados, higienizar as mãos com frequência, evitar aglomerações em locais fechados e adotar a chamada etiqueta respiratória, cobrindo boca e nariz ao tossir ou espirrar.
Até o momento, foram aplicadas 57.234 doses nos grupos prioritários, alcançando cobertura vacinal de 49,1% da população-alvo, estimada em 116.574 pessoas. Apesar do avanço, o percentual ainda está abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.
O grupo com menor adesão é o de crianças de seis meses a menores de seis anos. Foram aplicadas 9.487 doses, o que corresponde a 33,8% do público estimado em 28.090 crianças. Entre as gestantes, a cobertura é de 34,8%, com 1.384 doses aplicadas para um público estimado de 3.978 mulheres. Já entre os idosos, a cobertura alcança 55,2%, com 29.302 doses administradas para uma população estimada de 53.047 pessoas.
Segundo o pneumologista Dr. Eduardo Leme, do Hospital São Vicente de Paulo, a semelhança entre os sintomas costumam dificultar a identificação das doenças sem avaliação médica. “O resfriado comum geralmente fica restrito às vias respiratórias, enquanto a gripe costuma causar manifestações mais intensas, como febre, dores no corpo e mal-estar. Já a covid também pode apresentar sintomas semelhantes e ainda merece atenção, especialmente em grupos mais vulneráveis”, explica.
Dr. Eduardo Leme destaca diferenças entre resfriado, gripe e covid-19.