O Fórum Regional de Comércio, Indústria e Serviços de Jundiaí e Região (Forcis) promoveu nessa terça-feira (16) o terceiro encontro com o tema ‘Políticas Públicas, Instrumentos de Planejamento e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos’, em continuidade ao debate sobre planejamento e gestão de resíduos sólidos.

O encontro foi sediado pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Jundiaí, entidade que integra o Forcis, e reuniu mais de 150 pessoas. A abertura foi realizada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Jundiaí, Daniel Martinelli, e pelo vice-prefeito, Ricardo Benassi. O evento contou também com a presença do diretor titular do Ciesp Jundiaí, Alexandro Zavarizi e dos coordenadores Tadeu Borin - Meio Ambiente, Maurício Rappa - Relações Institucionais, além do vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo de Souza, e de representantes das entidades que compõem o Forcis.

Em sua fala, Benassi reforçou a importância do tema e sugeriu que uma possível economia no setor poderia ser investida na Saúde. “Em nosso estudo, Jundiaí tem capacidade de economizar R$ 20 milhões por ano no contrato do lixo e em dois anos, é possível zerar a fila da cirurgia de ortopedia, por exemplo”, comparou.