O Fórum Regional de Comércio, Indústria e Serviços de Jundiaí e Região (Forcis) promoveu nessa terça-feira (16) o terceiro encontro com o tema ‘Políticas Públicas, Instrumentos de Planejamento e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos’, em continuidade ao debate sobre planejamento e gestão de resíduos sólidos.
O encontro foi sediado pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Jundiaí, entidade que integra o Forcis, e reuniu mais de 150 pessoas. A abertura foi realizada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Jundiaí, Daniel Martinelli, e pelo vice-prefeito, Ricardo Benassi. O evento contou também com a presença do diretor titular do Ciesp Jundiaí, Alexandro Zavarizi e dos coordenadores Tadeu Borin - Meio Ambiente, Maurício Rappa - Relações Institucionais, além do vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo de Souza, e de representantes das entidades que compõem o Forcis.
Em sua fala, Benassi reforçou a importância do tema e sugeriu que uma possível economia no setor poderia ser investida na Saúde. “Em nosso estudo, Jundiaí tem capacidade de economizar R$ 20 milhões por ano no contrato do lixo e em dois anos, é possível zerar a fila da cirurgia de ortopedia, por exemplo”, comparou.
O especialista ambiental, André Simas, diretor da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), falou da Política de Resíduos Sólidos, explicando sobre como o Estado pode ajudar os municípios a implementar as diretrizes para se adequarem às leis ambientais e às frentes estruturantes do Estado de São Paulo. “Jundiaí sai na frente ao envolver toda a sociedade nesta discussão tão relevante para os dias de hoje”, reconheceu.
Especialistas como Danielle Lodi, gerente de Regulação dos Serviços de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp); José Valverde Machado Filho, CEO Ambiente Valverde; Davi Tegangno, Gerente de Saneamento Ambiental da SP Regula - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo; e Mimo Ravagnani, especialista em Gestão de Resíduos e Inovação Tecnológicas, também contribuíram para o debate.
Simas reforçou a importância do Plano Municipal de Resíduos Sólidos que já vem sendo desenvolvido pelas cidades em todo o Estado, inclusive, em Jundiaí. “A participação da sociedade civil é muito importante, e a população pode fiscalizar se o Plano está sendo executado realmente e o FORCIS, como representante da sociedade civil organizada, pode acompanhar esses trabalhos de perto, avaliando se as ações sairão de fato do papel”, destacou André Simas da Semil.
RMJ em números
Com quase 1 milhão de habitantes, a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) enfrenta diariamente o desafio da gestão de resíduos sólidos urbanos. A cidade de Jundiaí, por exemplo, gera 12 mil toneladas de lixo por mês e tem capacidade de produzir Combustível Derivado de Resíduos que pode ser transformado em energia e renda. A economia anual pode gerar em torno de R$ 20 milhões.
Alexandro Zavarizi, diretor titular do Ciesp Jundiaí, encerrou o evento reforçando a importância do debate de um tema tão relevante e que impacta todos os segmentos da sociedade. “Parabenizo a iniciativa do FORCIS de levantar o tema e promover o debate, já estamos no terceiro encontro e espero, Ricardo, como representante do munícipio que possamos estar aqui, num futuro próximo, mostrando um exemplo de Jundiaí e Região, de ideias que foram discutidas neste auditório. Que tudo que estamos fazendo, debatendo e aprendendo aqui se transformem em iniciativas reais que beneficiem a todos”, frisou.