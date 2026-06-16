O presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região, Edison Maltoni, foi reeleito nesta semana para o Conselho Estadual do Sesc São Paulo para o mandato de 2026 a 2030.
A eleição foi realizada em São Paulo e reuniu lideranças empresariais e representantes do sistema sindical patronal paulista, reforçando o compromisso das entidades com a governança e o fortalecimento das ações promovidas pelo Sesc em benefício da sociedade.
A reeleição de Edison Maltoni consolida sua participação em uma das mais importantes instituições de promoção social do país, reafirmando sua atuação em prol do comércio, dos empresários e da comunidade. Além de presidir o Sincomercio Jundiaí e Região, Maltoni atua em diversas entidades representativas do setor produtivo, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo.
A recondução ao cargo representa o reconhecimento ao trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos em defesa do comércio, do empreendedorismo e das ações voltadas à promoção da qualidade de vida, cultura, educação, lazer e bem-estar dos trabalhadores e empresários paulistas.
“Recebo essa recondução com muita gratidão e senso de responsabilidade. O Sesc é uma das instituições mais respeitadas do Brasil, com um papel fundamental na promoção da cidadania, da cultura, do esporte, da educação e da inclusão social. Continuarei trabalhando para fortalecer essa missão e representar com dedicação nossa região de Jundiaí e todo o comércio paulista”, afirmou.