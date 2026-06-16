Indicadores epidemiológicos de Jundiaí apontam cenário favorável quando o assunto período de baixas temperaturas associado a gripe, resfriado e outras doenças respiratórias. Os dados da Secretaria de Promoção da Saúde apontam que, em comparação com o mesmo período de 2025, houve redução significativa dos principais agravos respiratórios monitorados pelo município.
Os casos de Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite em bebês, apresentaram queda de 72,1%. Já os registros de Covid-19 diminuíram 68,8%, os de influenza recuaram 13,7% e os de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) tiveram redução de 17,2%.
Os reflexos também são observados nos indicadores de gravidade, com redução o número de óbitos: 35% nos casos de SRAG; Covid-19 reduziram 62,5% e 30% em influenza, em relação ao mesmo período do ano passado.
“Os resultados refletem um conjunto de ações desenvolvidas pelo município, entre elas a vigilância ativa, o monitoramento contínuo dos casos e, principalmente, a vacinação, que continua sendo a forma mais eficaz de prevenir complicações, hospitalizações e óbitos por doenças respiratórias”, destaca a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Vanessa Giovani.
Vacinação
Em Jundiaí, a vacina contra a influenza está disponível para toda a população nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família. Até o momento, foram aplicadas 57.234 doses nos grupos prioritários, alcançando cobertura vacinal de 49,1% da população-alvo, estimada em 116.574 pessoas. Apesar do avanço, o percentual ainda está abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.
O grupo com menor adesão é o de crianças de seis meses a menores de seis anos. Foram aplicadas 9.487 doses, o que corresponde a 33,8% do público estimado em 28.090 crianças. Entre as gestantes, a cobertura é de 34,8%, com 1.384 doses aplicadas para um público estimado de 3.978 mulheres. Já entre os idosos, a cobertura alcança 55,2%, com 29.302 doses administradas para uma população estimada de 53.047 pessoas.
A vacinação contra a Covid-19 segue disponível conforme as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), especialmente para os grupos mais vulneráveis. Já a vacina contra o VSR é destinada às gestantes a partir da 28ª semana de gestação, em dose única, contribuindo para a proteção dos bebês nos primeiros meses de vida.
Além da imunização, a Secretaria de Promoção da Saúde orienta a população a manter hábitos preventivos, como higienizar frequentemente as mãos, adotar a etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar e manter os ambientes ventilados.