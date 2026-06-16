Indicadores epidemiológicos de Jundiaí apontam cenário favorável quando o assunto período de baixas temperaturas associado a gripe, resfriado e outras doenças respiratórias. Os dados da Secretaria de Promoção da Saúde apontam que, em comparação com o mesmo período de 2025, houve redução significativa dos principais agravos respiratórios monitorados pelo município.

Os casos de Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite em bebês, apresentaram queda de 72,1%. Já os registros de Covid-19 diminuíram 68,8%, os de influenza recuaram 13,7% e os de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) tiveram redução de 17,2%.

Os reflexos também são observados nos indicadores de gravidade, com redução o número de óbitos: 35% nos casos de SRAG; Covid-19 reduziram 62,5% e 30% em influenza, em relação ao mesmo período do ano passado.