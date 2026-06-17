18 de junho de 2026
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PROGRAMAÇÃO

Festa de Santo Antônio chega aos últimos dias nesta sexta-feira

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 1 min
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Santo Antônio Anhangabaú
Além das celebrações religiosas, o público poderá participar da tradicional atividade social e do último almoço da festa
Além das celebrações religiosas, o público poderá participar da tradicional atividade social e do último almoço da festa

A 62ª Festa de Santo Antônio, na paróquia do Anhangabaú, chega aos seus últimos dias, com programação até o domingo (21). Além das celebrações religiosas, o público poderá participar da tradicional atividade social e do último almoço da festa, com diversas opções gastronômicas preparadas pelos voluntários da comunidade.

Na sexta, a festa começa às 19h e conta com música ao vivo e a transmissão do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo no telão da paróquia. Já no sábado, o início é a partir das 18h. Em ambos os dias, o evento permanece até as 23h.

No cardápio, o público encontra diversas opções de porções, pratos salgados, doces e bebidas típicos das quermesses juninas, mas também algumas novidades da paróquia, como tilápia à milanesa, camarão empanado recheado e o Santo Antônio de chocolate trufado.

O domingo segue com horário especial, das 11h30 às 15h, para o último almoço da 62ª Festa de Santo Antônio. No cardápio, a diferença está nas opções de pratos, com macarrão e nhoque à bolonhesa e risoto de frango.

A Festa de Santo Antônio é uma das mais tradicionais celebrações da cidade de Jundiaí, reunindo fé, devoção, convivência e solidariedade. Segundo a paróquia, toda a renda arrecadada é destinada à manutenção das atividades pastorais, evangelizadoras e sociais.

SERVIÇO

Último Final de Semana da 62ª Festa de Santo Antônio

Sexta-feira – 19 de junho
A partir das 19h
Música ao vivo
Transmissão do jogo do Brasil na Copa do Mundo

Sábado – 20 de junho
A partir das 18h

Domingo – 21 de junho
Almoço das 11h30 às 15h

Paróquia Santo Antônio do Anhangabaú
Av. Dr. Pedro Soares de Camargo, 724 – Anhangabaú

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