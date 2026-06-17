A 62ª Festa de Santo Antônio, na paróquia do Anhangabaú, chega aos seus últimos dias, com programação até o domingo (21). Além das celebrações religiosas, o público poderá participar da tradicional atividade social e do último almoço da festa, com diversas opções gastronômicas preparadas pelos voluntários da comunidade.

Na sexta, a festa começa às 19h e conta com música ao vivo e a transmissão do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo no telão da paróquia. Já no sábado, o início é a partir das 18h. Em ambos os dias, o evento permanece até as 23h.

No cardápio, o público encontra diversas opções de porções, pratos salgados, doces e bebidas típicos das quermesses juninas, mas também algumas novidades da paróquia, como tilápia à milanesa, camarão empanado recheado e o Santo Antônio de chocolate trufado.