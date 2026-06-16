A Defesa Civil de Jundiaí comemorou, nesta semana, 49 anos de atuação dedicados à proteção da população e à prevenção de riscos no município. A data foi marcada por uma cerimônia comemorativa com a entrega de medalhas em reconhecimento a profissionais, parceiros e instituições que contribuem para o fortalecimento do sistema de proteção e defesa civil da cidade.
A comemoração ocorreu no auditório da Universidade Paulista (Unip) e contou com as presenças do diretor estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, tenente-coronel Baruffaldi, do prefeito, Gustavo Martinelli, do coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez, das vereadoras Carla Basílio e Quézia de Lucca, secretários municipais, prefeitos de cidades da região, além de agentes de diversas Defesas Civis.
“A Defesa Civil de Jundiaí é uma instituição que se tornou referência em todo o Estado de São Paulo pelo profissionalismo, pela dedicação e, acima de tudo, pelo compromisso com a proteção da vida. Cuidar das pessoas é a principal missão da nossa gestão e a Defesa Civil representa esse compromisso na prática, todos os dias”, ressaltou o prefeito Gustavo Martinelli.
Estrutura fortalecida e mais capacidade de atendimento
Ao fazer um balanço dos últimos meses, o coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez, destacou os investimentos realizados pela Administração Municipal para fortalecer a estrutura do órgão.
“Nos últimos 18 meses tivemos um avanço muito importante. O efetivo foi ampliado em 100%, permitindo uma atuação mais eficiente e a implantação da escala 12×36. Também recebemos investimentos em uniformes, equipamentos de proteção individual, viaturas e capacitações, ampliando nossa capacidade de atendimento e resposta às ocorrências”, afirmou.
O fortalecimento da estrutura também se refletiu nos números. Em 2025, a Defesa Civil registrou 759 atendimentos, um aumento de 278% em relação a 2024, quando foram contabilizadas 273 ocorrências.
Capacitação e prevenção
Além do atendimento às ocorrências, a Defesa Civil de Jundiaí tem investido constantemente na qualificação de seus agentes. Nos últimos meses, as equipes participaram de treinamentos promovidos pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e por instituições especializadas.
Entre as capacitações estão o treinamento preparatório da Operação São Paulo Sem Fogo 2026, cursos sobre segurança de barragens e elaboração de Planos de Contingência Municipais (Plancon), além de atividades práticas para identificação e análise de áreas de risco geológico em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).
Referência para o Estado
Representando a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o tenente-coronel Baruffaldi destacou o papel de Jundiaí como exemplo para outros municípios. “Jundiaí é uma referência em Defesa Civil. O trabalho desenvolvido aqui demonstra a importância da prevenção, da preparação e da integração entre diferentes órgãos e secretarias. Os investimentos realizados pelo município fortalecem a capacidade de resposta e contribuem diretamente para a proteção da população”, afirmou.