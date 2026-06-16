A Defesa Civil de Jundiaí comemorou, nesta semana, 49 anos de atuação dedicados à proteção da população e à prevenção de riscos no município. A data foi marcada por uma cerimônia comemorativa com a entrega de medalhas em reconhecimento a profissionais, parceiros e instituições que contribuem para o fortalecimento do sistema de proteção e defesa civil da cidade.

A comemoração ocorreu no auditório da Universidade Paulista (Unip) e contou com as presenças do diretor estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, tenente-coronel Baruffaldi, do prefeito, Gustavo Martinelli, do coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez, das vereadoras Carla Basílio e Quézia de Lucca, secretários municipais, prefeitos de cidades da região, além de agentes de diversas Defesas Civis.

“A Defesa Civil de Jundiaí é uma instituição que se tornou referência em todo o Estado de São Paulo pelo profissionalismo, pela dedicação e, acima de tudo, pelo compromisso com a proteção da vida. Cuidar das pessoas é a principal missão da nossa gestão e a Defesa Civil representa esse compromisso na prática, todos os dias”, ressaltou o prefeito Gustavo Martinelli.

Estrutura fortalecida e mais capacidade de atendimento