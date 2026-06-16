16 de junho de 2026
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CUIDANDO COM CUIDADO

Abrapec realiza encontro sobre otimismo no tratamento oncológico

Por Da redação | Abrapec
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Abrapec
O encontro buscou repassar aos participantes a importância de uma mentalidade otimista no tratamento oncológico
O encontro buscou repassar aos participantes a importância de uma mentalidade otimista no tratamento oncológico

Pessoas atendidas pela Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (Abrapec), unidade Jundiaí, participaram de mais um encontro do Grupo Cuidando com Cuidado. O tema abordado foi a importância dos pensamentos positivos e a reflexão sobre o que cada um pode fazer de melhor para a própria vida e para o seu bem-estar.

Coordenado pela psicóloga Flávia Azanato, o encontro buscou repassar aos participantes a importância de uma mentalidade otimista no tratamento oncológico, com autocuidado e suporte emocional. “Embora o pensamento positivo não cure o câncer por si só, ele impacta diretamente a qualidade de vida, o funcionamento do sistema imunológico e a adesão aos tratamentos médicos”, afirmou a psicóloga.

Entre os principais benefícios da abordagem do encontro na jornada oncológica estão:

  • Redução do estresse e da ansiedade - o otimismo ajuda a diminuir os níveis de cortisol e adrenalina, hormônios ligados ao estresse, que podem impactar negativamente o organismo;
  • Maior adesão ao tratamento - pacientes com uma visão mais positiva e esperançosa tendem a seguir os protocolos médicos, consultas e terapias com maior comprometimento;
  • Melhora no bem-estar físico - uma atitude mental construtiva pode contribuir para minimizar sintomas como fadiga, insônia, dores e náuseas, melhorando a disposição diária;
  • Fortalecimento das relações - o otimismo facilita a comunicação com a equipe médica, familiares e rede de apoio, criando um ambiente mais acolhedor para enfrentar os desafios.

O encontro também reforçou a importância de cultivar pensamentos positivos de forma saudável, reconhecendo emoções, valorizando o presente e buscando apoio profissional sempre que necessário.

Serviço

Abrapec – Unidade Jundiaí
Endereço: Rua Zacarias de Góes, 187 – Centro – Jundiaí/SP
Fone: (11) 3379-3352
E-mail:  socialjundiai@abrapec.org

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