Pessoas atendidas pela Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (Abrapec), unidade Jundiaí, participaram de mais um encontro do Grupo Cuidando com Cuidado. O tema abordado foi a importância dos pensamentos positivos e a reflexão sobre o que cada um pode fazer de melhor para a própria vida e para o seu bem-estar.

Coordenado pela psicóloga Flávia Azanato, o encontro buscou repassar aos participantes a importância de uma mentalidade otimista no tratamento oncológico, com autocuidado e suporte emocional. “Embora o pensamento positivo não cure o câncer por si só, ele impacta diretamente a qualidade de vida, o funcionamento do sistema imunológico e a adesão aos tratamentos médicos”, afirmou a psicóloga.

Entre os principais benefícios da abordagem do encontro na jornada oncológica estão: