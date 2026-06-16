Pessoas atendidas pela Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (Abrapec), unidade Jundiaí, participaram de mais um encontro do Grupo Cuidando com Cuidado. O tema abordado foi a importância dos pensamentos positivos e a reflexão sobre o que cada um pode fazer de melhor para a própria vida e para o seu bem-estar.
Coordenado pela psicóloga Flávia Azanato, o encontro buscou repassar aos participantes a importância de uma mentalidade otimista no tratamento oncológico, com autocuidado e suporte emocional. “Embora o pensamento positivo não cure o câncer por si só, ele impacta diretamente a qualidade de vida, o funcionamento do sistema imunológico e a adesão aos tratamentos médicos”, afirmou a psicóloga.
Entre os principais benefícios da abordagem do encontro na jornada oncológica estão:
- Redução do estresse e da ansiedade - o otimismo ajuda a diminuir os níveis de cortisol e adrenalina, hormônios ligados ao estresse, que podem impactar negativamente o organismo;
- Maior adesão ao tratamento - pacientes com uma visão mais positiva e esperançosa tendem a seguir os protocolos médicos, consultas e terapias com maior comprometimento;
- Melhora no bem-estar físico - uma atitude mental construtiva pode contribuir para minimizar sintomas como fadiga, insônia, dores e náuseas, melhorando a disposição diária;
- Fortalecimento das relações - o otimismo facilita a comunicação com a equipe médica, familiares e rede de apoio, criando um ambiente mais acolhedor para enfrentar os desafios.
O encontro também reforçou a importância de cultivar pensamentos positivos de forma saudável, reconhecendo emoções, valorizando o presente e buscando apoio profissional sempre que necessário.
Serviço
Abrapec – Unidade Jundiaí
Endereço: Rua Zacarias de Góes, 187 – Centro – Jundiaí/SP
Fone: (11) 3379-3352
E-mail: socialjundiai@abrapec.org