16 de junho de 2026
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NOVO LAR

ONG Amiga dos Animais realiza feira de adoção neste sábado

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / ONG Amiga dos Animais

A ONG Amiga dos Animais promove neste sábado (20), das 10h às 18h, uma feira de adoção de cães em Jundiaí. A ação acontece na sede da organização, localizada na avenida Luís Nanni, 315, no bairro Tijuco Preto.

Atualmente, a entidade cuida de mais de 50 animais e atua com adoção responsável. Todos os cães adultos disponíveis para adoção são entregues castrados, vacinados e microchipados. O processo também inclui assinatura de termo de compromisso e acompanhamento pós-adoção.

Durante o evento, os visitantes poderão conhecer os animais disponíveis e receber orientações sobre os cuidados necessários antes da adoção.

Além da feira, a ONG também busca ampliar o número de voluntários. No mesmo dia, às 8h, será realizado um treinamento para novos participantes, com apresentação da instituição, do espaço e das atividades desenvolvidas.

As inscrições para o voluntariado podem ser feitas por meio do formulário on-line: clique aqui 

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