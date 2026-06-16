A ONG Amiga dos Animais promove neste domingo (21), das 10h às 18h, uma feira de adoção de cães em Jundiaí. A ação acontece na sede da organização, localizada na avenida Luís Nanni, 315, no bairro Tijuco Preto.
Atualmente, a entidade cuida de mais de 50 animais e atua com adoção responsável. Todos os cães adultos disponíveis para adoção são entregues castrados, vacinados e microchipados. O processo também inclui assinatura de termo de compromisso e acompanhamento pós-adoção.
Durante o evento, os visitantes poderão conhecer os animais disponíveis e receber orientações sobre os cuidados necessários antes da adoção.
Além da feira, a ONG também busca ampliar o número de voluntários. No mesmo dia, às 8h, será realizado um treinamento para novos participantes, com apresentação da instituição, do espaço e das atividades desenvolvidas.
As inscrições para o voluntariado podem ser feitas por meio do formulário on-line: clique aqui