Após a morte de uma jovem de 21 anos durante um salto em altura em Limeira, o presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, Edicarlos Vieira, protocolou nesta segunda-feira (15) o projeto de lei que cria a Lei Maria Eduarda, estabelecendo regras mais rígidas para esportes radicais e atividades de alto risco no município.
A proposta institui um Marco Regulatório Municipal de Segurança, Fiscalização e Proteção ao Consumidor, com exigências como laudos técnicos, responsabilidade com ART ou RRT, sistemas redundantes de segurança, seguro obrigatório, planos de emergência e fiscalização periódica.
“O que aconteceu em Limeira com a jovem Maria Eduarda é uma tragédia que chocou todo o Brasil. Como presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, entendo que o Poder Público não pode agir apenas depois que uma vida é perdida”, afirma.
Mesmo com o caso ocorrido fora da cidade, Edicarlos defende uma postura preventiva e também propôs a suspensão temporária dessas atividades em viadutos, pontes e estruturas públicas até a definição de critérios claros de segurança.
“Por isso, estou apresentando uma indicação para que o município suspenda temporariamente esse tipo de atividade em viadutos, pontes e estruturas públicas até que haja critérios claros de fiscalização e segurança”, destaca.
Segundo o presidente, a proposta coloca Jundiaí entre os municípios com legislação mais rigorosa sobre o tema. “Nosso objetivo é proteger vidas. Jundiaí não vai esperar uma tragédia acontecer aqui para tomar providências”, afirmou.
O projeto segue agora para análise das comissões permanentes antes de ir a plenário.