Após a morte de uma jovem de 21 anos durante um salto em altura em Limeira, o presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, Edicarlos Vieira, protocolou nesta segunda-feira (15) o projeto de lei que cria a Lei Maria Eduarda, estabelecendo regras mais rígidas para esportes radicais e atividades de alto risco no município.

A proposta institui um Marco Regulatório Municipal de Segurança, Fiscalização e Proteção ao Consumidor, com exigências como laudos técnicos, responsabilidade com ART ou RRT, sistemas redundantes de segurança, seguro obrigatório, planos de emergência e fiscalização periódica.

“O que aconteceu em Limeira com a jovem Maria Eduarda é uma tragédia que chocou todo o Brasil. Como presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, entendo que o Poder Público não pode agir apenas depois que uma vida é perdida”, afirma.