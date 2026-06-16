16 de junho de 2026
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LEI MARIA EDUARDA

Edicarlos protocola lei para regulamentar esportes radicais

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Edicarlos Vieira protocola 'Lei Maria Eduarda' para reforçar segurança em esportes radicais em Jundiaí
Edicarlos Vieira protocola 'Lei Maria Eduarda' para reforçar segurança em esportes radicais em Jundiaí

Após a morte de uma jovem de 21 anos durante um salto em altura em Limeira, o presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, Edicarlos Vieira, protocolou nesta segunda-feira (15) o projeto de lei que cria a Lei Maria Eduarda, estabelecendo regras mais rígidas para esportes radicais e atividades de alto risco no município.

A proposta institui um Marco Regulatório Municipal de Segurança, Fiscalização e Proteção ao Consumidor, com exigências como laudos técnicos, responsabilidade com ART ou RRT, sistemas redundantes de segurança, seguro obrigatório, planos de emergência e fiscalização periódica.

“O que aconteceu em Limeira com a jovem Maria Eduarda é uma tragédia que chocou todo o Brasil. Como presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, entendo que o Poder Público não pode agir apenas depois que uma vida é perdida”, afirma.

Mesmo com o caso ocorrido fora da cidade, Edicarlos defende uma postura preventiva e também propôs a suspensão temporária dessas atividades em viadutos, pontes e estruturas públicas até a definição de critérios claros de segurança.

“Por isso, estou apresentando uma indicação para que o município suspenda temporariamente esse tipo de atividade em viadutos, pontes e estruturas públicas até que haja critérios claros de fiscalização e segurança”, destaca.

Segundo o presidente, a proposta coloca Jundiaí entre os municípios com legislação mais rigorosa sobre o tema. “Nosso objetivo é proteger vidas. Jundiaí não vai esperar uma tragédia acontecer aqui para tomar providências”, afirmou.

O projeto segue agora para análise das comissões permanentes antes de ir a plenário.

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