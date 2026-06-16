A Prefeitura de Jundiaí publicou o decreto o nº 36.360, de 11 de junho de 2026, na última quinta-feira (11), que suspende, por 180 dias, a aprovação de novos empreendimentos imobiliários no município. A medida atende a uma recomendação do Ministério Público e tem como objetivo avaliar a capacidade da infraestrutura da cidade para acompanhar o crescimento urbano.

Quem comprou apartamento na planta corre risco de não receber o imóvel?

Não. Os empreendimentos que já foram aprovados, que estão em construção ou que já possuem autorização para serem executados seguirão normalmente. O decreto não paralisa obras em andamento.

O que acontece com os empreendimentos já aprovados?

Eles continuam seguindo seu cronograma normalmente. Atualmente, Jundiaí possui mais de 29 mil unidades habitacionais entre projetos aprovados, pré-aprovados ou em fase de análise, que não são impactados pela medida.

Então o que muda com o decreto?